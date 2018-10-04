Депутата Київради Гусовського облили зеленкою у КМДА: чому?

Копирайт изображения Vasyl Segin Image caption На підлозі після нападу лишилися сліди зеленки, розбитих яєць і кров

На Сергія Гусовського напали на вході в будівлю Київдержадміністрації після мітингу за створення екопарку "Осокорки".

Депутат Київради госпіталізований з хімічним опіком обох очей, повідомив BBC News Україна його помічник Володимир Анфімов.

Учасників мітингу, серед яких були депутати Верховної Ради та Київради, атакували близько тридцяти осіб без розпізнавальних символів, розповів BBC News Україна громадський активіст Василь Сегін, який був на місці події.

"Вони почали обливати депутатів та активістів, які були поруч, обливати зеленкою, закидувати яйцями, але основна увага була націлена саме на Сергія Гусовського", - повідомив він.

За його словами, на підлозі після сутички була кров, але невідомо чия.

Активіст твердить, що бачив, як спецзагін поліції затримав частину нападників.

До управління поліції доставили близько 19 осіб, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Близько десятку нападників вдалося втекти, кажуть очевидці

"Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події", - зазначили в поліції.

Національний корпус транслював наживо у Facebook відео, на якому видно, як молоді люди закидають яйцями та зеленкою Сергія Гусовського.

"Зустріли депутата Гусовського так, як він на те заслуговує!" - зазначив Національний корпус у підписі під відео.

Копирайт изображения Національний корпус Київ Image caption Скріншот з відео нападу на Сергія Гусовського, оприлюднене Національним корпусом

В іншому пості Нацкорпус звинуватив депутата в корупції.

Але пізніше на Facebook організація заявила, що напад на депутата здійснив не Національний Корпус.

"Безпрецедентний тиск"

Через напад на Сергія Гусовського Київрада перенесла початок засідання, яке мало початися вранці, на 14.00.

Про це оголосив мер Києва Віталій Кличко, який назвав ситуацію неприпустимою. "Такі провокації треба присікати!" - зазначив мер.

"Бачимо безперецедентний тиск на Сергія і всю київську команду", - заявив помічник депутата Володимир Анфімов.

Він пов'язує напад з тим, що в четвер в Київради мають розглянути два проекти рішення, ініціатором яких є Сергій Гусовський.

Перше стосується припинення інвестиційного договору з компанією, яка будує торгово-розважальний центр на Поштовій площі. Друге - про створення екопарку Осокорки, "дуже резонансна справа".

"Хтось дуже сильно не хоче, щоб або одне з цих питань, або обидва цих питань були вирішені в Києві", - сказав пан Анфімов.

На мітингу під КМДА активісти виступали проти забудови на Осокорках і натомість за створення екопарку.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На мітингу під КМДА активісти виступали проти забудови на Осокорках

Серед учасників були громадські активісти, депутати Верховної Ради та Київради, а також представники Нацкорпусу.

Національний корпус зазначив на Facebook щодо Гусовського: "В нас також багато питань до цього діяча, і наше ставлення до нього негативне, але з питань Осокорків та Поштової площі ми знаходимося з одного боку барикад."

Конфлікт на Осокорках

Конфлікт між мешканцями київського житлового масиву Осокорки та банком-забудовником "Аркада" за територію триває з весни цього року.

На природоохоронній території мав з'явитися житловий комплекс "Патріотика на Озерах". Проте місцеві жителі виступили проти забудови. Вони хочуть, щоб там створили екопарк "Осокорки".

Будівництво наразі призупинили, але забудовник відмовився звільняти територію та вивозити будівельну техніку. Питання має розглянути Київрада.

Артефакти на Поштовій

Копирайт изображения UNIAN Image caption Археологи називають знахідки на Поштовій площі "Другі Помпеї"

У червні Київрада ухвалила рішення, яке гарантує збереження артефактів, знайдених під час археологічних розкопок на будівельному майданчику майбутнього торгового центру на Поштовій площі в Києві.

Проект не скасовує інвестиційний договір про будівництво ТРЦ, але гарантує укріплення об'єкта, де знайшли артефакти, аби там могли продовжити розкопки.

Після завершення розкопок проект передбачає створення музейного комплексу.

Активісти побоюються, що спорудження ТРЦ зашкодить археологічним об'єктам.

Натомість вони пропонували створити на місці відкритого археологами кварталу часів Київської Русі музей.

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