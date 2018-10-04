Нідерланди звинуватили РФ у спробі кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї
Голландські спецслужби вислали у квітні чотирьох росіян, викривши змову щодо втручання в роботу організації із заборони хімічної зброї, заявляє влада Нідерландів.
Кібероперація, яку проводила російська військова розвідка ГРУ, була спрямована на Організацію із заборони хімічної зброї (OPCW) у Гаазі.
ОЗХЗ проводила розслідування щодо отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Британії.
Організація також займалася розслідуванням хімічних атак у Сирії.
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Росія завжди спростовувала проведення будь-яких атак з використанням хімічної зброї.
Голландська влада повідомила, що змову розкрили спільно з Великобританією та США.
Четверо підозрюваних мали дипломатичні паспорти.
Серед них був спеціаліст з інформаційних технологій, а також група підтримки.
Вони орендували автомобіль, і їх помітили під час спроби проведення операції зі зламу, спрямованої на ОЗХЗ.
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