Нідерланди звинуватили РФ у спробі кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї

Копирайт изображения Міністерство оборони Нідерландів Image caption Четверо росіян приїхали за дипломатичними паспортами

Голландські спецслужби вислали у квітні чотирьох росіян, викривши змову щодо втручання в роботу організації із заборони хімічної зброї, заявляє влада Нідерландів.

Кібероперація, яку проводила російська військова розвідка ГРУ, була спрямована на Організацію із заборони хімічної зброї (OPCW) у Гаазі.

ОЗХЗ проводила розслідування щодо отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Британії.

Організація також займалася розслідуванням хімічних атак у Сирії.

Росія завжди спростовувала проведення будь-яких атак з використанням хімічної зброї.

Голландська влада повідомила, що змову розкрили спільно з Великобританією та США.

Четверо підозрюваних мали дипломатичні паспорти.

Серед них був спеціаліст з інформаційних технологій, а також група підтримки.

Вони орендували автомобіль, і їх помітили під час спроби проведення операції зі зламу, спрямованої на ОЗХЗ.

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