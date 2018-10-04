Проти тілоохоронця Кім Кардаш'ян подали позов на 6 мільйонів доларів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Паскаль Дюв'є працював тілоохоронцем Кім Кардаш'ян

Проти тілоохоронця Кім Кардаш'ян Паскаля Дюв'є подали позов на 6,1 мільйона доларів. Страхова компанія AIG позивається через пограбування Кардаш'ян, яке сталося в Парижі 2 роки тому.

Тоді у Кардаш'ян вкрали прикраси вартістю приблизно 9,5 мільйонів доларів.

В AIG стверджують, що Паскаль Дюв'є та його охоронна фірма Protect Security недбало охороняли квартиру зірки.

Під час паризького тижня моди у 2016 році п'ятеро перевдягнених у поліційну форму грабіжників увійшли до квартири Кім, приставили до її голови пістолет та забрали коштовності. Після цього її зв'язали та зачинили у ванній кімнаті.

AIG виплатила Кім вартість вкрадених дорогоцінностей.

Тілоохоронець Дюв'є в цей час супроводжував сестер Кім Кардаш'ян, Кортні та Кендалл у нічному клубі.

В інтерв'ю французькій газеті Le Journal du Dimanche Кім Кардаш'ян розповіла про те, як стався напад: "Вони схопили мене та відвели до коридору, зв'язали пластиковими проводами, зафіксували мої руки, а потім приклеїли липку стрічку на рот та закріпили такою ж стрічкою ноги".

В позові AIG, який подали в Делавері, йдеться про те, що тілоохоронець та його компанія залишили знаменитість наодинці.

За даними порталу про життя знаменитостей TMZ, в позові також йдеться про багато порушень безпеки, серед іншого про замок, який зник або поламався, та про поламану систему внутрішнього зв'язку.

Повідомляють, що Паскаль Дюв'є та його компанія Protect Security також охороняла й інших знаменитостей, серед яких хіп-хоп група Black Eyed Peas.

У січні 2017 року французька поліція арештувала 10 людей в межах розслідування пограбування.

Кім Кардаш'ян-Вест прославилася через реаліті-шоу "Родина Кардаш'ян", в якому брала участь разом зі своїми родичами.

Вона також знялася у кількох фільмах та працювала моделлю.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.