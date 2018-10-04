Чи давала Дрю Беррімор інтерв'ю EgyptAir?

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Авіакомпанія EgyptAir опублікувала в журналі для пасажирів статтю, що базується нібито на інтерв'ю з відомою акторкою Дрю Беррімор.

Матеріал, у якому зірка кіно розповідає про материнство, став популярним після того, як його запостили у Twitter.

Однак представники Беррімор заявили, що не брали участі в цьому інтерв'ю.

Своєю чергою EgyptAir заявила, що це "професійне інтерв'ю журналу", а автор статті Аіда Такла О'Рейлі наполягає на тому, що воно "справжнє і далеко не фейк".

На статтю, яка містить низку граматичних і орфографічних помилок, звернув увагу політичний аналітик Адам Барон під час польоту цими авіалініями.

Він розмістив фотографії матеріалу у Twitter, та назвав текст "сюрреалістичним".

Матеріал починається з романтичної історії Дрю Беррімор, де йдеться про те, що вона "нестабільна у своїх відносинах" і мала "кілька невдалих шлюбів".

У вступі сказано, що "красива американська голлівудська актриса... нещодавно вирішила тимчасово взяти необмежену відпустку, аби бути матір'ю".

Автори наводять цитату кінозірки про те, що вона "навмисно не слідувала певним методам виховання" її дочок Олівії та Френкі.

"Я не консультуюсь з психологами, - сказала вона, згідно з текстом статті. - Я зосереджуюсь на вихованні їхніх розумових здібностей, а також розвитку їхнього тіла".

Стаття вихваляє тіло 43-річної Беррімор після народження дітей.

Актриса нібито говорить: "Мене дивує, коли хтось говорить мені, що я повернула свій зовнішній вигляд та втратила зайву вагу".

"Тим не менше, я вважаю, що це чудова нагода заохотити кожну жінку, яка має зайву вагу, працювати над відновленням своєї краси та тіла. Це не так складно, як може здатися".

Пропустити Twitter допис , автор: @kod3r28 Far from professional. It’s a “Puff piece “ riddled with conjecture, misquotes and appalling grammar. Above all it was not “an interview” it read like a school level judgmental bio, and without the consent of the artist themselves. Shameful tabloid journalism — Steve Davies (@kod3r28) 4 жовтня 2018 р.

Аіда Такла О'Рейлі - екс-президент Голлівудської асоціації іноземної преси, яка причетна до організації щорічні нагороди "Золотий глобус".

Зірки часто беруть участь у прес-конференціях для членів цієї асоціації, які потім використовують в статтях, що публікуються на міжнародному рівні.

Представники Дрю Беррімор сказали, що вона "не давала EgyptAir інтерв'ю", а цитати взяті з однієї такої прес-конференції.

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