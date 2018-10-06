#Непроґавте: звільнення з української армії та нові правила паркування
Не встигали слідкувати за новинами цього тижня? Все найцікавіше - у нашому тижневому дайджесті.
Головні теми тижня:
Нові правила паркування
BBC News Україна розбиралася, що саме змінилося з 27 вересня та збирала порушення, за які штрафуватимуть.
У новому законі йдеться про те, що оплата готівкою як паркування, так і штрафів на місці порушення забороняється.
Картки замість старих паспортів
Кабінет міністрів дозволив громадянам України за бажанням обмінювати старі паспорти у вигляді книжечки на нові ID-картки. Нові правила почнуть діяти з 1 листопада.
- Українці можуть поміняти старі паспорти на ID-картки
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У Державній міграційній службі заявили, що відомство врахувало можливе зростання кількості охочих оформити новий паспорт. Потужностей для виробництва бланків та видачі ID-карток достатньо. - заявив керівник служби.
Перукар Манафорта, який його ніколи не стриг
BBC News Україна поговорила з київським перукарем Євгеном Касєєвим. На його ім'я таємно зареєстрували офшорні компанії, які мають на рахунках мільйони. І ці компанії співпрацюють не аби з ким, а з відомим американським політтехнологом Полом Манафортом.
- "Після десятого допиту вже не страшно" - київський перукар зі справи Манафорта
- Скільки Манафорт заробив на Україні?
Тепер чоловіка періодично викликають на допити до Генпрокуратури, СБУ та податкової.
Консул нон ґрата
МЗС України оголосило персоною нон ґрата угорського консула в закарпатському місті Берегове. Причиною став відеозапис видачі угорських паспортів в консульстві Угорщини у Берегові, який оприлюднило державне інформагентство Укрінформ.
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У відповідь Угорщина вислала першого секретаря посольство України в Угорщині.
Землетрус в Індонезії
Землетрус потужністю 7,5 балів вразив центральну частину острова Сулавесі, після цього місто Палу вразило цунамі. За останніми даними загинули понад 1400 людей.
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Жоден із детекторів цунамі в країні не спрацював до того, як стихія вдарила по Сулавесі.
Масові звільнення з армії
Недотримання умов контракту, свавілля командирів та навіть побої - на що тільки не скаржаться контрактники, які звільняються з українського війська.
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За останні два роки кількість тих, хто йде з армії, зросла в десять разів.
Залізничне непорозуміння
30 вересня провідниця і начальник поїзда Ковель-Москва не пустили до потяга пасажирів з електронними квитками після того, як касир не змогла видрукувати кільком пасажирам квитки, замовлені через інтернет.
"Укрзалізниця" заявила, що звільнить провідницю і начальника поїзда.
Балтійський експрес
Центрального вокзалу Києва вирушив потяг "Чотири столиці", який з'єднав українську столицю з Вільнюсом, Ригою та Мінськом. Рейс здійснюватиметься раз на тиждень - у четвер або п'ятницю.
В одному з вагонів будуть гендерні купе - виключно жіночі або чоловічі.
І незвичні новини з усього світу
В Індії археологи знайшли наскельні малюнки, вік яких вимірюється десятками тисяч років.
Восьмирічна дівчина знайшла меч з часів до вікінгів, плаваючи в озері у Швеції.
А канадський нейрохірург провів сміливу експериментальну процедуру без анестезії - на плюшевому ведмедику.
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