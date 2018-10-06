Непроґавте: звільнення з української армії та нові правила паркування

Не встигали слідкувати за новинами цього тижня? Все найцікавіше - у нашому тижневому дайджесті.

Головні теми тижня:

Нові правила паркування

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BBC News Україна розбиралася, що саме змінилося з 27 вересня та збирала порушення, за які штрафуватимуть.

У новому законі йдеться про те, що оплата готівкою як паркування, так і штрафів на місці порушення забороняється.

Картки замість старих паспортів

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Кабінет міністрів дозволив громадянам України за бажанням обмінювати старі паспорти у вигляді книжечки на нові ID-картки. Нові правила почнуть діяти з 1 листопада.

У Державній міграційній службі заявили, що відомство врахувало можливе зростання кількості охочих оформити новий паспорт. Потужностей для виробництва бланків та видачі ID-карток достатньо. - заявив керівник служби.

Перукар Манафорта, який його ніколи не стриг

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BBC News Україна поговорила з київським перукарем Євгеном Касєєвим. На його ім'я таємно зареєстрували офшорні компанії, які мають на рахунках мільйони. І ці компанії співпрацюють не аби з ким, а з відомим американським політтехнологом Полом Манафортом.

Тепер чоловіка періодично викликають на допити до Генпрокуратури, СБУ та податкової.

Консул нон ґрата

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МЗС України оголосило персоною нон ґрата угорського консула в закарпатському місті Берегове. Причиною став відеозапис видачі угорських паспортів в консульстві Угорщини у Берегові, який оприлюднило державне інформагентство Укрінформ.

У відповідь Угорщина вислала першого секретаря посольство України в Угорщині.

Землетрус в Індонезії

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Землетрус потужністю 7,5 балів вразив центральну частину острова Сулавесі, після цього місто Палу вразило цунамі. За останніми даними загинули понад 1400 людей.

Жоден із детекторів цунамі в країні не спрацював до того, як стихія вдарила по Сулавесі.

Масові звільнення з армії

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Недотримання умов контракту, свавілля командирів та навіть побої - на що тільки не скаржаться контрактники, які звільняються з українського війська.

За останні два роки кількість тих, хто йде з армії, зросла в десять разів.

Залізничне непорозуміння

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30 вересня провідниця і начальник поїзда Ковель-Москва не пустили до потяга пасажирів з електронними квитками після того, як касир не змогла видрукувати кільком пасажирам квитки, замовлені через інтернет.

"Укрзалізниця" заявила, що звільнить провідницю і начальника поїзда.

Балтійський експрес

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Центрального вокзалу Києва вирушив потяг "Чотири столиці", який з'єднав українську столицю з Вільнюсом, Ригою та Мінськом. Рейс здійснюватиметься раз на тиждень - у четвер або п'ятницю.

В одному з вагонів будуть гендерні купе - виключно жіночі або чоловічі.

І незвичні новини з усього світу

В Індії археологи знайшли наскельні малюнки, вік яких вимірюється десятками тисяч років.

Копирайт изображения BBC MARATHI

Восьмирічна дівчина знайшла меч з часів до вікінгів, плаваючи в озері у Швеції.

Копирайт изображения JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

А канадський нейрохірург провів сміливу експериментальну процедуру без анестезії - на плюшевому ведмедику.

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