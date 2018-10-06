Через марафон у Києві перекриють вулиці

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Через недільний марафон змінять рух деяких автобусів, трамваїв і тролейбусів, а також перекриють вулиці.

7 жовтня у ранкові та денні години, зокрема, обмежать рух Європейською площею, вулицею Грушевського, Парковою дорогою, бульваром Дружби Народів, мостом Патона, Либідською площею, проспектом Перемоги та Подолом.

З повним переліком вулиць, де перекриють рух, можна ознайомитися на сайті організаторів заходу.

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На вище зазначених вулицях буде обмежено рух усіх видів транспорту, серед іншого не пускатимуть громадський транспорт та велосипедистів.

У "Київпастрансі" також повідомили, що спрямують кілька десятків автобусів, тролейбусів та трамваїв за зміненими маршрутами.

Точну схему пересування громадського транспорту можна подивитися на сайті Київської міської ради.

Зміни діятимуть орієнтовно до 15:00.

Як повідомляють організатори спортивного заходу, у ньому планують взяти участь понад 11 тисяч людей. Перекриття вулиць та зміна роботи транспорту необхідні, аби гарантувати безпеку учасників марафону.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати своє пересування Києвом.

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