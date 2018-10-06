Британські підлітки опинилися під прицілом російських інтернет-тролів - ЗМІ

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Кремль хотів розпалити ворожнечу між молоддю у західних країнах, та найбільше цілився у британських підлітків. Про це пише газета Times з посиланням на американських дослідників, які проаналізували близько трьох мільйонів твітів та інших повідомлень у соцмережах.

Вчені з Університету Клемсона в Південній Кароліні вивчили приблизно 3 мільйони твітів, які опублікували 2848 акаунтів у Twitter. Всі ці акаунти мали зв'язок із російським "Агентством інтернет-досліджень", проти якого США ввели санкції.

"Це добре фінансують і це небезпечно"

Для дослідження експерти, на яких посилається Times, використовували програми пошуку твітів з видалених акаунтів, назви яких Twitter раніше надав конгресу США.

Акаунти у соціальних мережах навмисно привертали увагу підлітків близькими для них темами. Вони позиціювали себе як прихильники Гаррі Поттера або використовували фото знаменитостей, таких як актриса Емма Вотсон, пише Times.

Тисячі молодих британців були також були аудиторією YouTube-каналу, який фінансується Кремлем. На цьому каналі намагалися створити плутанину з приводу справи про отруєння в Солсбері, повідомляє видання.

Газета робить висновок про те, що Росія також спробувала посіяти паніку після терористичних атак в Лондоні, а також поширювала дезінформацію про "брексіт" та референдум про незалежність Шотландії.

"Те, що вони роблять, - це політична війна в промислових масштабах, і вона націлена на всю західну демократію, - вважає фахівець з російської дезінформації з Університету Клемсона Даррен Лінвілл. - Це добре фінансується, небезпечно і приховано від неозброєного ока".

Кремль проти ГМО?

Крім іншого, російська "фабрика тролів", що спонсорується Кремлем, намагалася посіяти паніку, повідомляючи фальшиві новини про харчові продукти та воду. У безлічі твітів, відправлених з Росії, йшлося про те, що генномодифіковані продукти (ГМО) дуже небезпечні.

Акаунти, контрольовані "фабрикою тролів", пов'язаної з Кремлем, висували необґрунтовані твердження про зв'язок між ГМО й аутизмом.

У дискусії про ГМО брали участь понад 100 тисяч акаунтів, але особливо активні були 10 акаунтів, які дослідники ідентифікували як ботів. Ці 10 за 60 днів виробили близько 7,5% твітів, пов'язаних з темою ГМО.

Сотні твітів про ГМО були створені "фабрикою тролів" з Санкт-Петербурга, яку вважають головною силою хакерських атак під час президентських виборів в США у 2016 році.

У березні цього року США розширили санкції проти Росії, та додали до списку санкцій бізнесмена Євгена Пригожина і ще 18 осіб, а також три компанії, в тому числі "Агентство інтернет-досліджень", відоме як "фабрика тролів". Нові санкції ввели відповідно до "Акту протидії противникам Америки через санкції" (CAATSA).

"Агентство інтернет-розслідувань", як стверджували ЗМІ, фінансували пов'язані з Пригожиним компанії.

Десятки акаунтів також намагалися викликати занепокоєння з приводу гліфосату - гербіциду, який використовують для боротьби з бур'янами. В одному з твітів було таке: "Доктор з Массачусетського технологічного інституту відкрив зв'язок між # гліфосатом, ГМО та епідемією аутизму". А в іншому твіті стверджувалося, що фторид, що міститься у воді, викликає рак.

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У Росії виробництво ГМО-продукції заборонено, хоча вчені визнали її безпечною, йдеться в замітці Times.

Однією з цілей Кремля, мабуть, було посилити розбіжності між ЄС, де існує значний опір ГМО, і США - провідним розробником технології ГМО.

Повідомлення проти ГМО - це дезінформація, спрямована на дискредитацію визнаної науки, сказала виданню Рене Ді Реста, фахівець з дезінформації, яка раніше консультувала конгрес США.

"Підірвати довіру країни до охорони здоров'я, наукових експертів і дослідницьких установ - вірний шлях до дестабілізації суспільства", - вважає вона.

Twitter "робить все більш активні кроки в боротьбі з маніпуляціями" і все частіше запобігає їм ще до того, як вони з'являються, заявили в компанії.

Компанія Google, яка володіє YouTube, натомість заявила, що вважає будь-яке втручання за допомогою цієї платформи неприйнятним. Компанія Facebook, що володіє Instagram, заявила, що зіштовхнулася зі "складними супротивниками", серед іншого - з цілими державами.

Інші звинувачення в атаках

У четвер 4 жовтня Нідерланди, Великобританія та США звинуватили Росію та її військову розвідку в організації хакерських атак на Організацію із заборони хімічної зброї, антидопінгові агентства та американську компанію, яка обслуговує атомні електростанції.

Назвали імена семи підозрюваних в цих атаках - за версією західних країн, це співробітники військової розвідки, раніше відомої як ГРУ.

Велика Британія звинувачує ГРУ в чотирьох серйозних кібератаках. Метою хакерів, на думку британської влади, були компанії в Росії і Україні, Демократична партія США і невелика телекомпанія в Британії.

Російське МЗС назвало ці звинувачення західною шпигуноманією.

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