Світовий банк: Києву слід пришвидшити зростання і реформи

Копирайт изображения UNIAN Image caption Те, з якою швидкістю нині зростає українська економіка, недостатньо, аби розплатитися з усіма боргами і профінансувати усі витрати бюджету

У Світовому банку побоюються, що у найближчому майбутньому зростання української економіки може навіть уповільнитися, якщо Київ не впорається із викликами боргу, виборів та погіршення зовнішньої кон'юнктури.

За оцінками Світового банку, на кінець року ВВП України зросте на 3,3%.

Це трохи більше закладеного у бюджет показника, але менше за попередній прогноз: раніше у Світовому банку очікували зростання на рівні 3,5%.

Тепер такі темпи прогнозують лише на наступний рік, а у 2020 - на 4%.

Проте це - оптимістичний сценарій на той випадок, якщо Києву вдасться впоратися із кількома серйозними викликами.

Успіхи проти викликів

Як пояснює директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, справи України покращилися, але одночасно погіршилися економічні умови. І серед них такі:

Нещодавні події в Аргентині і Туреччині змушують інвесторів дуже обережно ставитися до кредитування країн, економіки яких розвиваються, тобто і України також.

Ціни на продукти, які Україна імпортує, передусім енергоносії, зросли, а на традиційний український експорт - знизилися.

Сама Україна увійшла в період великих боргових виплат.

На додачу до суто економічних ризиків, наступного року додасться ще один, політичний: в Україні мають відбутися президентські і парламентські вибори.

"Критично важлива" умова

За таких умов, каже Сату Кахконен, "критично важливо", аби Київ якомога швидше відновив співпрацю з МВФ.

"Ми хотіли б бачити досягнення домовленості з МВФ якомога швидше. За нинішніх обставин це термінова потреба. Ми сподіваємося, що домовленості буде досягнуто до кінця 2019 року, і що це питання тижнів. Але ми не знаємо напевне, бо це є справою українського уряду", - каже він.

У Світовому банку підрахували, що лише до кінця цього року Україні потрібно 3,7 млрд доларів на виплату внутрішніх і зовнішніх боргів.

Наступного року на виплату боргів має піти близько 7,7 млрд доларів або майже 6% ВВП країни. Ще майже 3 млрд потрібно, аби покрити дефіцит бюджету.

Саме тому, наголошують у Світовому банку, для українського уряду вкрай важливо не лише відновити співпрацю із МВФ та іншими міжнародними партнерами, але й втриматися у запланованих бюджетних рамках і не роздувати його витратами, особливо, у рік виборів.

Так само важливо не зупиняти реформи, адже саме вони можуть дозволити українській економіці запрацювати швидше.

Альтернатива "не дуже світлого майбутнього"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Без реформ і міжнародних партнерів майбутнє української економіки може бути не дуже "світлим"

Якщо ж цього не буде, каже провідний економіст Світового банку та керівник програм в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Кхан, то "майбутнє України не таке світле". Темпи зростання економіки можуть уповільнитися до менше ніж 2%, а цього зовсім недостатньо для України:

"Виклики є надто серйозними. Україні потрібно 5,8% лише для того, аби розплатитися з попередніми боргами, ще понад 2% потрібно, щоб покрити бюджетний дефіцит. Для України неможливо мобілізувати такий обсяг коштів без співпраці з МВФ".

Але що це означає для пересічних українців, багато з яких побачили лише болючі наслідки реформ?

"За умови, коли зовнішні ринки для України закриті, вона буде змушена запозичувати на внутрішньому ринку або скорочувати витрати бюджету", - пояснює економіст представництва Світового банку Анастасія Головач.

Наслідками цього будуть менші валютні резерви, слабша гривня і відсутність перспектив у бізнесу:

"Ми побачимо скорочення золотовалютних резервів, які вже є меншими, ніж 3 місяці покриття імпорту, а це не дуже комфортний показник, ми побачимо додатковий інфляційний тиск, пов'язаний із нестабільністю на валютному ринку і, що найстрашніше для майбутнього розвитку економіки, дорожчі кредитні ресурси для бізнесу і зменшення інвестицій", - вважає пані Головач.

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