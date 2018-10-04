США звинуватили сімох росіян у кібератаках на міжнародні організації

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Міністерство юстиції США заявило, що семеро росіян, яких відомство називає офіцерами російських збройних сил, причетні до кібератак на Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) та Міжнародну федерацію футболу (ФІФА).

Відомство повідомило, що ціллю кібератак стали хімічні лабораторії, зокрема швейцарська лабораторія, де вивчали речовину, якою у Британії отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Іншими мішенями були спортивні організації, зокрема ФІФА та ВАДА, а також ядерна компанія Westhouse.

За даними міністерства юстиції США, троє з сімох обвинувачених фігурували в розслідуванні можливого втручання Росії у вибори до США.

Втім, як зазначають у відомстві, нинішні обвинувачення не пов'язані з тим розслідуванням.

У відомстві переконані, що всі семеро обвинувачених - кадрові співробітники головного управління російського генштабу, більш відомого під старою назвою ГРУ.

Мотивом для кібератак, зокрема, на ВАДА, в мін'юсті називають помсту за антидопінгове розслідування проти Росії.

У документах міністерства юстиції назвали імена обвинувачених: Олексій Моренец, Євген Серебряков, Іван Єрмаков, Артем Малишев, Дмитро Бадін, Олег Сотніков та Олексій Мінін.

Чотирьох з них вислали з Нідерландів у квітні за спробу здійснити кібератаку на Організацію із заборони хімічної зброї, як повідомила в четвер, 4 жовтня, голландська Служба військової розвідки та безпеки.

Британія у четвер звинуватила російську військову розвідку ГРУ у здійсненні щонайменше чотирьох масштабних кібератак, зокрема на деякі українські та російські компанії, Демократичну партію США, телемережу в Британії та Світове антидопінгове агентство.

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