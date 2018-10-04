Проблема "селфі-смертей": за шість років сотні жертв

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У період з 2011 по 2017 рік під час спроб зробити вдале селфі загинули 259 людей. Про це йдеться у новому дослідженні, яке оприлюднили вчені з Національної медичної бібліотеки США.

Автори дослідження закликали створювати так звані "зони без селфі" у місцях, де зйомка фотографій може становити небезпеку для життя. Йдеться про гірські вершини, дахи будинків тощо.

Найчастіше причиною загибелі поціновувачів селфі ставали транспортні аварії, утоплення та падіння з висоти.

Також під час зйомки фото люди нерідко помирали через враження током, пожежі та напади тварин.

У липні цього року 19-річний Гевін Зіммерман помер після падіння зі скелі в Австралії: хлопець намагався зробити вдале селфі.

Таким же чином у національному парку Йосеміті, що в США, загинув 18-річний Томер Франкфуртер з Ізраїлю. Підліток впав з висоти у 250 метрів.

Повідомлення про подібні випадки і збирали у своєму дослідженні вчені.

За їхніми даними, "селфі-смерті" найбільш поширені у Індії, Росії, США і Пакистані.

72,5% загиблих - чоловіки.

Попередні дослідження вказували на стрімке зростання кількості смертей, що сталися під час спроб зробити хорошу фотографію, проте настільки точних даних не наводили.

Якщо у 2011 році повідомлялося лише про 3 випадки "селфі-смертей", то вже у 2017 їх було 93.

При цьому вчені припускають, що реальні цифри можуть бути набагато більшими - їм вдалося вивчити дані лише про ті випадки, що описувалися у ЗМІ.

Проблема "селфі-смертей" дуже недооцінена ще й тому, що використання мобільного ніколи не згадують у офіційних причинах смертей, кажуть дослідники.

Наприклад, якщо людина намагалася зробити фото за кермом і потрапила в аварію, у офіційній статистиці буде зафіксовано, що вона померла у дорожньо-транспортній пригоді, а не через спроби сфотографуватися.

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