Поліція попередила місто: бережіться "п'яних" пташок!

Копирайт изображения Getty Images Image caption "П'яні" пташки об'їлися ферментованих ягід

Влада міста Ґілберт в американському штаті Міннесота попередила жителів про нашестя пташок на вулицях.

Місцева поліція повідомила про звернення громадян стосовно того, що птахи "залітають у вікна автомобілів та поводяться спантеличено".

Як виявилося, сп'янілий стан пташок пов'язаний із вживанням ягід, у яких почалося бродіння через ранні заморозки.

І молоді, і дорослі пташки не можуть впоратися з токсинами, повідомив місцевий поліцейський Ті Текар.

"Немає потреби викликати правоохоронців через цих птахів, оскільки вони мають протверезіти протягом короткого періоду часу", - додав він.

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Місцеві жителі повідомили, що бачили сп'янілих птахів навколо міста.

"О, Боже! Це пояснює, чому так багато птахів врізалися у моє вікно останнім часом", - сказав один житель Ґілберта.

"Тепер зрозуміло, чому я на цьому тижні вдарив сімох птахів своїм автомобілем", - коментує інший.

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