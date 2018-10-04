Поліція попередила місто: бережіться "п'яних" пташок!
Влада міста Ґілберт в американському штаті Міннесота попередила жителів про нашестя пташок на вулицях.
Місцева поліція повідомила про звернення громадян стосовно того, що птахи "залітають у вікна автомобілів та поводяться спантеличено".
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Як виявилося, сп'янілий стан пташок пов'язаний із вживанням ягід, у яких почалося бродіння через ранні заморозки.
І молоді, і дорослі пташки не можуть впоратися з токсинами, повідомив місцевий поліцейський Ті Текар.
"Немає потреби викликати правоохоронців через цих птахів, оскільки вони мають протверезіти протягом короткого періоду часу", - додав він.
Місцеві жителі повідомили, що бачили сп'янілих птахів навколо міста.
"О, Боже! Це пояснює, чому так багато птахів врізалися у моє вікно останнім часом", - сказав один житель Ґілберта.
"Тепер зрозуміло, чому я на цьому тижні вдарив сімох птахів своїм автомобілем", - коментує інший.
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