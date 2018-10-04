Навіщо армія Уганди запустила власний бренд презервативів

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Армія Уганди запустила свій власний бренд презервативів "Улінзі", аби запобігти зараженню солдатів ВІЛ.

"Улінзі" з суахілі перекладається як "захист".

Солдат не може захищати свою країну, якщо він "не може гарантувати власну безпеку", - заявив начальник штабу Бріг Леопольд Кіанда під час запуску бренду презервативів.

Близько 6% дорослих угандійців живуть з ВІЛ, але зараз вдалося досягти певних успіхів у зменшенні кількості нових інфікованих.

У минулому армія країни була відома високим рівнем інфікованості ВІЛ.

Копирайт изображения NTV Image caption Військові кажуть, що хочуть переконатись у безпеці солдат, перш ніж ті зможуть захищати країну

Презервативи "Улінзі", які виробляють у камуфляжній обгортці, повинні запобігти "принесенню" солдатами ВІЛ додому з відряджень, заявила представниця Міністерства охорони здоров'я країни Вастха Кібірідж.

"Характер цієї роботи пов'язаний з багатьма небезпеками. (Солдати) іноді направляють у зони ведення бойових дій, де вони зустрічаються з жінками задля задоволення".

"Вони повинні захищати своє життя, аби не заразити своїх дружин вдома", - сказала представниця міністерства телеканалу NTV.

ВІЛ/СНІД в Уганді

Кількість людей, що живуть з ВІЛ в Уганді оцінюється в 1,3 мільйона

У 2017 році вірусом заразились 50 000 людей

Кількість заражень сягнула піку у 110 000 людей у 2009 році

Джерело: ЮНЕЙДС

Організація ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) заявляє, що жителі Уганди користуються презервативами трохи більш ніж у половині випадків, коли мають "секс з високим ризиком".

Смертність, пов'язана зі СНІДом в Уганді, досягла максимуму в 1999 році, коли померло 74 000 людей, але відтоді зменшилась, заявляють в ООН.

У 2017 році кількість смертей від захворювань, пов'язаних зі СНІДом, сягнула 26 000 людей.

Зниження рівня смертності може прискоритись завдяки профілактичним кампаніям, а також більш широкому доступу до антиретровірусних препаратів, які допомагають зупинити зростання вірусу в організмі.

Понад 70% людей, які живуть з ВІЛ, зараз використовують антиретровірусні препарати, які доступні їм безкоштовно.

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