Bloomberg: Китай стежив за США за допомогою чіпів-шпигунів

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Китайська військова розвідка використовувала обладнання, що експортувалося до США, у шпигунських цілях. Про це свідчать дані розслідування агентства Bloomberg.

За даними агентства, у материнські плати, що призначалися для серверів найбільших американських компаній та державних відомств, були таємно вмонтовані мініатюрні чіпи.

Їх встановлювали ще у Китаї - на етапі виробництва, - а вже у США вони активувалися.

Такі пристрої нібито давали змогу КНР отримати доступ до серверів найбільших американських компаній - зокрема Apple і Amazon.

При цьому обидві компанії вже відреагували на розслідування Bloomberg і заявили, що викладені там дані - "це неправда".

Те саме сказали й представники китайської компанії Super Micro Computer, яка, як стверджує Bloomberg, і вмонтовувала таємні чіпи у обладнання.

Саме ж видання наполягає на своїй версії. За словами журналістів Джордана Робертсона і Майкла Райлі, їх розслідування тривало близько року.

Вони кажуть, що широкомасштабна шпигунська атака дозволила китайській розвідці отримати доступ до даних 30 великих американських компаній та федеральних відомств США.

Як пише Bloomberg, вперше інформація про дії КНР з'явилася у 2015 році, коли Amazon почала використовувати сервери американської компанії Elemental, що співпрацювала з китайською Super Micro Computer.

Тоді ж, запевняє Bloomberg, розвідувальні служби США провели таємне розслідування і виявили "заражені" сервери у дата-центрах міністерства оборони США та на борту військових кораблів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Apple і Amazon заявили, що інформація, поширена Bloomberg, - це неправда

За словами журналістів, велика кількість компаній з США зрештою відмовилася від використання продукції Super Micro Computer.

У Apple і Amazon не визнають, що коли-небудь знаходили шпигунське обладнання.

"Кожного разу коли до нас зверталися журналісти Bloomberg, ми ініціювали внутрішні розслідування і кожного разу ми приходили до висновку, що немає ніяких доказів того, про що вони пишуть", - кажуть в Apple.

В МЗС Китаю публікацію вже назвали безпідставними звинуваченнями.

Bloomberg стверджує, що його розслідування базується на свідченнях шести нинішніх і колишніх співробітників спеслужб США, а також працівників Apple і Amazon.

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