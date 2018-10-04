В Британії виявили 58 тисяч тестів на вагітність, що могли видавати неправильний результат

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Компанія Guangzhou Wondfo Biotech відкликає партію з понад 58 тисяч цифрових тестів на вагітність, які могли помилково повідомляти жінкам про те, що в них буде дитина.

Клієнткам, які придбали несправні тести вже порадили повернути їх назад.

Виробник тестів каже, що йому відомо, з якою саме партією пристроїв виникли проблеми, тому з відкликанням ще не проданих товарів проблем бути не повинно.

Guangzhou Wondfo Biotech також оприлюднила дані бракованої партії, аби жінки змогли звірити їх з інформацією, вказаною на упаковках придбаних пристроїв.

Всі несправні тести мають однаковий термін придатності - до 9 січня 2020 року. Вони продавалися на території Великої Британії з листопада минулого року.

Рішення про відкликання партії прийняли після того, як були зафіксовані кілька випадків, коли тести помилково повідомляли жінкам про те, що в них буде дитина.

За нормальних умов, кажуть в Національній службі охорони здоров'я Великої Британії, позитивний результат тесту на вагітність майже завжди є вірним.

А от негативному варто довіряти менше - він нерідко виявляється помилковим.

Компанія Healthpoint, яка продає тести на території Британії, каже, що вже прибрала несправні пристрої з полиць магазинів.

"Більшість покупців цієї партії все ж отримували точні результати, - кажуть в Healthpoint. - Запевняємо, що усі інші пристрої, як завжди, залишаються на 99% точними. Ви завжди можете покластися на отримані результати".

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