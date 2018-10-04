Осака і Сан-Франциско більше не міста-побратими: усе через пам’ятник

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Осака розірвала стосунки з містом-побратимом, американським Сан-Франциско. Чому?

Владу японського міста обурив новий пам'ятник, що з'явився у Сан-Франциско.

Монумент присвячений жінкам, яких у роки Другої світової війни японські військові використовували як секс-рабинь.

За словами мера Осаки Хірофуми Йошимура, встановлення пам'ятника "зруйнувало двосторонню довіру з обох боків".

Статуя зображує трьох жінок - з Кореї, Китаю і Філіппін, - що взялися за руки.

За оцінками істориків, в японських армійських борделях свого часу тримали близько 200 тисяч жінок.

Про рішення мера Осаки розірвати "братські" відносини з Сан-Франциско стало відомо ще в листопаді минулого року. Саме тоді влада американського міста затвердила встановлення пам'ятника.

Проте розрив відносин довелось відкласти через смерть тодішнього мера Сан-Франциско Еда Лі.

Тепер рішення щодо припинення угоди про дружні зв'язки затверджене остаточно. Мотиви свого кроку Хірофума Йошимура виклав у листі, який направив новому мерові.

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За його словами, частиною "проблеми" і надпис на монументі, який видає односторонні звинувачення за історичні факти.

"Серед істориків є різні думки щодо кількості жінок, яких утримували в борделях, і того, яку роль у цьому виконувала японська армія", - каже Йошимура.

Повний надпис на пам'ятникові виглядає так: "Цей монумент присвячений сотням тисячам дівчат і жінок, яких прийнято називати "жінками-втішальницями" і які були сексуально зневолені японськими імператорськими військовими силами в період з 1931 по 1945 рік".

Неподалік від основної частини монументу встановлений ще один - присвячений Кім Хак-сун. Це перша жінка, що відкрито розповіла про досвід перебування у секс-рабстві під час японської окупації Кореї.

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