Крав у багатих, віддавав бідним: Італійський “банкір-Робін Гуд” уник ув’язнення

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Працівник італійського банку протягом кількох років крав гроші з рахунків багатих клієнтів і віддавав бідним.

Гілберто Баскієра працював менеджером банку у невеликому місті Форні ді Сопра. За сім років він поцупив близько 1 мільйона доларів.

Він крав невеликі суми з рахунків заможних клієнтів і переводив їх менш забезпеченим, які не могли отримати кредит.

При цьому на власні рахунки Баскієра не вивів жодного цента - саме це зрештою і дозволило йому уникнути в'язниці.

"Я завжди думав про те, що окрім захисту вкладників, наше завдання полягає ще й у тому, аби допомагати тим, хто цього потребує", - заявив чоловік.

З урахуванням того, що раніше Баскієру не звинувачували у кримінальних злочинах, правоохоронці пішли на мирову угоду: чоловіка могли засудити до двох років в'язниці, проте він залишиться на свободі.

Попри, здавалося б, щасливий кінець історії, у Баскієри, якого італійська преса вже нарекла сучасним Робіном Гудом, вистачає проблем.

Його адвокат, Роберто Мете, розповів BBC, що наразі чоловік залишився без домівки і роботи.

"Тіньова фінансова система"

Баскієра почав займатися махінаціями у 2009 році. Коли до його відділення приходили жителі Форні ді Сопра, які хотіли отримати кредит, але не могли, Баскієра "додавав" на їхні рахунки трохи грошей.

Копирайт изображения Google Image caption Італійське місто Форні ді Сопра

Вдячні клієнти, як правило, швидко повертали борги. Однак знаходилися й ті, хто цього не робив, і тим самим ставили Баскієру у скрутне становище.

"Він створив щось на кшталт тіньової фінансової системи", - каже адвокат чоловіка.

"Він вірив, що люди, яким він допомагає, усе повернуть - але так виходило не завжди", - додає пан Мете.

Зрештою роботодавець Баскієри помітив, що той займається незаконними махінаціями.

Проте той факт, що чоловік не вивів жодного центу на власні рахунки, дозволив йому укласти угоду з італійською поліцією.

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