У Швеції восьмирічна дівчинка випадково знайшла в озері меч, старіший за епоху вікінгів
Восьмирічна дівчина знайшла меч з часів до вікінгів, плаваючи влітку в озері у Швеції.
Сага Ванечек знайшла реліквію в озері Відостерн, відпочиваючи зі своєю родиною на півдні країни.
Спочатку повідомлялося, що мечу 1000 років, але тепер фахівці з місцевого музею вважають, що йому може бути близько 1500 років.
"Не кожного дня можна наступити на меч в озері!" - каже Мікаель Нордстром з музею.
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У той час рівень води був надзвичайно низьким через посуху. Певно, саме тому Сага і змогла помітити старовинну зброю.
"Я відчула щось у воді і підняла це. Там було руків'я, і я пішла сказати татові, що ця річ була схожою на меч", - розповіла Сага шведській радіостанції Sveriges Radio.
Як розповів батько дівчинки Енді Ванечек розповів англомовному виданню The Local, спочатку він подумав, що його донька знайшла у воді дивну палицю або гілку.
Лише після того, як він попросив друга поглянути на знахідку, він зрозумів, що це може бути старовинною реліквією.
У місцевому музеї, де зараз зберігається історичний артефакт, розповіли, що меч надзвичайно добре зберігся.
Завдяки знахідці Саги, музей та місцева влада провели подальші розкопки на тому місці і знайшли брошку, датовану III століттям н.е.
Музей округу Єнчепінг повідомив, що дослідження озера триває і вони можуть натрапити на ще давніші об'єкти.
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