Nike занепокоєна звинуваченням Кріштіану Роналду в зґвалтуванні
Компанії Nike та EA Sports, які мають мільйонні рекламні контракти з Кріштіану Роналду, "глибоко стурбовані" через звинувачення футболіста у зґвалтуванні.
Американський виробник спортивного одягу, який за повідомленнями, має контракт з футболістом на один мільярд доларів, розповів, що буде "уважно стежити за ситуацією", повідомляє Associated Press.
Схожі заяви зробила компанія-виробник відеоігор EA Sports. Роналду є обличчям їхнього футбольного симулятора ФІФА другий рік поспіль.
Раніше 33-річний Роналду відкинув звинувачення у зґвалтуванні Кетрін Майоргі, яке, за її словами, сталося в готелі у Лас-Вегасі у 2009 році.
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Колишня вчителька Кетрін Майоргі розповіла про інцидент, надихнувшись рухом #MeToo, повідомив її адвокат Леслі Стовалл.
Що кажуть Nike та EA Sports?
Компанія Nike заявила: "Ми глибоко стурбовані тривожними обвинуваченнями і продовжимо уважно стежити за ситуацією".
EA Sports сказав інформагенції AP: "Ми бачили відповідний матеріал, в якому детально викладено обвинувачення проти Кріштіану Роналду. Ми уважно стежимо за ситуацією, оскільки очікуємо від спортсменів, які є обличчями нашої компанії, поведінки, що відповідає цінностям EA".
На захист футболіста став "Ювентус" - італійський футбольний клуб, до якого Роналду перейшов з "Реал Мадрид" у липні за 112 млн євро.
У Twitter футбольний клуб зазначив: "Кріштіану Роналду в останні місяці продемонстрував свій великий професіоналізм та відданість, яку цінують всі у "Ювентусі".
Як відреагував Роналду?
Португальський футболіст раніше назвав обвинувачення "фейковими новинами".
На своїй сторінці у Twitter він заявив, що рішуче спростовує обвинувачення, висунуті проти нього.
Футболіст написав: "Наскільки я б не хотів очистити своє ім'я, я відмовляюся годувати медіа-скандал, створений людьми, які хочуть пропіарити себе за мій рахунок".
"Моя чиста совість дозволить мені спокійно чекати на результати будь-яких розслідувань", - додав Роналду.
Видання Der Spiegel, яке першим написало про обвинувачення, повідомило, що Кетрін Майорга подала заяву до поліції Лас-Вегаса незабаром після інциденту.
Але наступного року вона нібито досягла позасудової домовленості з Роналду. За повідомленнями, жінка отримала 375 тисяч доларів за обіцянку ніколи не виступати з публічними обвинуваченнями.
Її адвокати зараз намагаються добитися визнання цієї угоди про нерозголошення недійсною.
У позові пані Майорга заявила, що познайомилася з Роналду в нічному клубі Rain у готелі Palms Hotel & Casino, після чого він зґвалтував її у своєму номері.
Адвокат Майорги стверджує, що після зґвалтування, яке сталося майже десять років тому, в його клієнтки розвинулася тяжка депресія і вона навіть думала про самогубство.
За словами адвоката, психіатр діагностував у Майорги посттравматичний стресовий розлад.
Поліція Лас-Вегаса підтвердила, що дійсно проводила розслідування цієї справи у червні 2009 року, проте на той момент підозрюваних не виявили.
"Тоді в нас була заява про злочин, однак жертва не надала інформації ні про місце, де це сталося, ні даних про ймовірного ґвалтівника", - заявили в поліції.
"Станом на вересень 2018 року справу відновлено і наші слідчі ретельно вивчають інформацію, яка з'явилася в ЗМІ", - додали в поліції.
Адвокати Роналду раніше заявили, що подаватимуть на журнал Der Spiegel до суду через статтю про обвинувачення.
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