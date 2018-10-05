У Росії заявили, що Олег Сенцов припинив голодування

Копирайт изображения ФСИН России Image caption Наприкінці вересня ФСВП Росії оприлюднила фотографію Сенцова з повідомленням про те, що його вивезли в лікарню для обстеження

Український режисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний строк у Росії, припинив голодування, яке розпочав у травні, повідомив заступник директора російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Валерій Максименко.

"Так, він припинив голодування. Найкращі дієтологи Москви розробили для нього спеціальну дієту для виведення його з голодування", - сказав Максименко. У прес-бюро ФСВП уточнили, що Сенцов письмово погодився на прийом їжі.

Підтверджень цієї інформації з боку адвоката та родичів Сенцова немає.

Сенцов оголосив голодування 14 травня. Він вимагав звільнити з російських в'язниць усіх українських політв'язнів.

Голова Ради з прав людини при президенті РФ Михайло Федотов повідомив, що Сенцов написав заяву про припинення голодування в присутності адвокатів.

"Сьогодні керівництво ФСВП мене поінформувало, що Олег Сенцов написав заяву про те, що він припиняє голодування. Цю заяву він написав у присутності своїх адвокатів у колонії", - заявив Федотов "Інтерфаксу".

Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан сказала BBC News Україна, що не може підтвердити інформацію про те, що він припинив голодування.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка також опікується питанням звільнення українських полонених, також повідомила BBC News Україна, що не має підтвердження цієї інформацї.

BBC News Україна намагається зв'язатися з адвокатом Олега Сенцова Дмитром Дінзе.

2 жовтня адвокат повідомив, що у Сенцова почалися проблеми з печінкою та нирками. "У нього серцева недостатність, захворювання нижніх кінцівок, плюс на тлі голодування у нього з'явилися гіпоксія, проблеми з печінкою та нирками. Йому призначили ліки", - сказав він РБК.

29 вересня ФСІН оприлюднила фотографію Сенцова і повідомила про те, що його вивезли в лікарню для обстеження. 28 вересня йому провели "корекцію лікування", йшлося в повідомленні.

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