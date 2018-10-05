В'язниця за ляпас: у Франції покарали чоловіка, який вдарив дівчину
25-річний чоловік, що дав ляпаса французькій студентці на вулиці в Парижі, отримав півроку в'язниці. За словами 22-річної Марі Лягєрр, він наздогнав і вдарив її після того, як дівчина зажадала, аби чоловік відчепився від неї.
Марі розповіла про цей випадок на своїй сторінці в Facebook, додавши запис з камери відеоспостереження, яка зафіксувала момент нападу. Ця історія викликала дискусію про домагання на міжнародному рівні.
У підсумку в четвер паризький суд засудив кривдника, якого відповідно до французького законодавства називають лише Фіраз М.
Чоловік засуджений до одного року обмеження волі, з них шість місяців він проведе у в'язниці, ще півроку - умовний термін. Якщо чоловік порушить закон у наступні три роки, він муситиме відсидіти за ґратами ще шість місяців.
Фіраза також зобов'язали пройти психіатричне обстеження та курс про гендерне насильство, сплатити штраф у дві тисячі євро. Він не має права в майбутньому наближатися до Марі Лягєрр.
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Прокурори назвали Фіраза М. імпульсивним та схильним до насильства після того, як суддя ухвалив провести психіатричний огляд обвинуваченого.
Студентка інженерного факультету Марі Лягєрр звинуватила чоловіка в непристойних та принизливих словах на свою адресу. Як повідомляє видання Le Monde, жінка також чула від чоловіка звуки, що мають сексуальний підтекст - "звук смоктання, цокання язиком, звук виділення слини".
Дівчина порадила чоловікові замовкнути, у відповідь він кинув попільничку в її бік, ледь не влучив, після чого дав дівчині ляпаса.
Марі заявила на нападника в поліцію, і в серпні його знайшли та заарештували.
Під час суду Фіраз зізнався в нападі, але заперечував, що проявив сексизм або вживав нецензурні слова на адресу дівчини.
Фіраза М. визнали винним в насильстві з використанням або загрозою використання зброї - в даному випадку йдеться про попільничку, але не в сексуальних домаганнях, оскільки прокурори визнали, що для цього не було достатніх підстав.
В інтерв'ю французькому виданню Libération Марі зізналася, що розчарована рішенням суду.
"Чоловік, який напав на мене так і не зможе зрозуміти ненависницьку щодо жінок та сексистську природу свого вчинку, - сказала студентка. - Ми так і не змогли провчити його таким чином, аби він зрозумів, що з жінкою не можна поводитися як із шматком м'яса".
Відео, розміщене Марі Лягєрр, викликало справжній фурор, оскільки збіглося у часі з кампанією французького уряду, який домагався запровадження штрафів за вуличні домагання.
У підсумку в серпні ухвалено закон, за яким порушника можуть оштрафувати на суму до 750 євро. У вересні цей штраф суд зобов'язав сплатити чоловіка, який ляснув по сідниці пасажирку автобуса.
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