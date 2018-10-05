В'язниця за ляпас: у Франції покарали чоловіка, який вдарив дівчину

Копирайт изображения Marie Laguerre/Cafe video Image caption Камери відеоспостереження зафіксували момент нападу на Марі Лягєрр

25-річний чоловік, що дав ляпаса французькій студентці на вулиці в Парижі, отримав півроку в'язниці. За словами 22-річної Марі Лягєрр, він наздогнав і вдарив її після того, як дівчина зажадала, аби чоловік відчепився від неї.

Марі розповіла про цей випадок на своїй сторінці в Facebook, додавши запис з камери відеоспостереження, яка зафіксувала момент нападу. Ця історія викликала дискусію про домагання на міжнародному рівні.

У підсумку в четвер паризький суд засудив кривдника, якого відповідно до французького законодавства називають лише Фіраз М.

Чоловік засуджений до одного року обмеження волі, з них шість місяців він проведе у в'язниці, ще півроку - умовний термін. Якщо чоловік порушить закон у наступні три роки, він муситиме відсидіти за ґратами ще шість місяців.

Фіраза також зобов'язали пройти психіатричне обстеження та курс про гендерне насильство, сплатити штраф у дві тисячі євро. Він не має права в майбутньому наближатися до Марі Лягєрр.

Прокурори назвали Фіраза М. імпульсивним та схильним до насильства після того, як суддя ухвалив провести психіатричний огляд обвинуваченого.

Студентка інженерного факультету Марі Лягєрр звинуватила чоловіка в непристойних та принизливих словах на свою адресу. Як повідомляє видання Le Monde, жінка також чула від чоловіка звуки, що мають сексуальний підтекст - "звук смоктання, цокання язиком, звук виділення слини".

Дівчина порадила чоловікові замовкнути, у відповідь він кинув попільничку в її бік, ледь не влучив, після чого дав дівчині ляпаса.

Марі заявила на нападника в поліцію, і в серпні його знайшли та заарештували.

Під час суду Фіраз зізнався в нападі, але заперечував, що проявив сексизм або вживав нецензурні слова на адресу дівчини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після інциденту Марі Лягєрр створила сайт, на якому жінки можуть повідомити про сексуальні домагання

Фіраза М. визнали винним в насильстві з використанням або загрозою використання зброї - в даному випадку йдеться про попільничку, але не в сексуальних домаганнях, оскільки прокурори визнали, що для цього не було достатніх підстав.

В інтерв'ю французькому виданню Libération Марі зізналася, що розчарована рішенням суду.

"Чоловік, який напав на мене так і не зможе зрозуміти ненависницьку щодо жінок та сексистську природу свого вчинку, - сказала студентка. - Ми так і не змогли провчити його таким чином, аби він зрозумів, що з жінкою не можна поводитися як із шматком м'яса".

Відео, розміщене Марі Лягєрр, викликало справжній фурор, оскільки збіглося у часі з кампанією французького уряду, який домагався запровадження штрафів за вуличні домагання.

У підсумку в серпні ухвалено закон, за яким порушника можуть оштрафувати на суму до 750 євро. У вересні цей штраф суд зобов'язав сплатити чоловіка, який ляснув по сідниці пасажирку автобуса.

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