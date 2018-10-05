Ксенофобія в Україні: кого українці не хочуть пускати в країну

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Найвищий рівень упереджень в Україні - до ромів, арабів та африканців, найнижчий - до українців, білорусів та росіян. Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології у вересні.

Виявилося, що найбільш близькі стосунки опитані готові мати з українськомовними та російськомовними українцями, білорусами, росіянами та поляками, а найбільш упередженим є ставлення до ромів.

Згідно з опитуванням, 60% опитаних готові бачити членами своєї родини україномовних українців, 43,5% - російськомовних українців, 27,7% - росіян, і лише приблизно по 6% опитаних - ромів, африканців, арабів та китайців.

40,67% опитаних повідомили, що не хочуть пускати в Україну ромів, 22,8% - арабів, 20,5% - африканців, 15,5% - росіян, 14,6% - китайців, 12,6% - євреїв.

0,74% опитаних не хочуть пускати в Україну україномовних українців, а 3,26% - російськомовних українців, а 8,82% - кримських татар.

Ксенофобія до народів країн ЄС та Північної Америки також існує. Наприклад, не хочуть пускати в Україну румунів - 11,81% опитаних, американців - 7,96%, німців - 6,03%, поляків - 5,3%, канадців - 5,24%, французів - 3,98%.

Соціологи зазначають, що рівень ксенофобії зростав в Україні з 1994 року, коли його індекс оцінили у 3,5 бали, і досяг піку у 2007 році з 4,33 бала. У 2018 році індекс ксенофобії соціологи оцінили в 4,2 бала.

Вчені зазначають, що рівень ксенофобії залежить від місця проживання, фінансового добробуту та освіти, і не залежить від статі.

"Якщо для осіб без середньої освіти індекс ксенофобії дорівнює 4,64, то для осіб з вищою освітою 4,02", - повідомляють соціологи.

Ксенофобія є більш поширеною у селах, ніж в місті.

Також чим більшим є рівень доходів, тим менше людина схильна до упереджень за етнічною ознакою.

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