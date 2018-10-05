Помер легендарний український баскетболіст Хижняк

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На 45-му році раптово пішов з життя легендарний український баскетболіст Григорій Хижняк, повідомила у п'ятницю Федерація баскетболу України.

Про причини смерті не повідомляється, однак у медіа з'явилася інформація, що спортсмен помер від інфаркту.

"Вихованець миколаївського баскетболу чотири рази перемагав у чемпіонаті України в складі Будівельника та Києва. 2001 року українець став чемпіоном Литви у складі Жальгіріса", - пригадують у Федерації баскетболу.

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"На початку 2000-х Хижняк був одним з найкращих центрових у Європі. Окрім України та Литви також виступав у чемпіонатах Іспанії, Греції та Росії", - додають там.

У складі національної збірної України Григорій Хижняк виступав на двох чемпіонатах Європи: у 1997 та 2003 рока.

Після завершення ігрової кар'єри працював у київському баскетбольному клубі "Будівельник".

Інформацію про місце та час прощання з Григорієм Хижняком обіцяють оприлюднити пізніше.