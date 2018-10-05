Нобелівську премію миру отримали борці за права жертв зґвалтувань

Копирайт изображения Getty Images Image caption Надя Мурад та Деніс Муквеге

Нобелівську премію миру отримали іракська правозахисниця Надя Мурад і лікар з Демократичної республіки Конго Деніс Муквеге.

Премію вручили за їхні зусилля заради того, щоб припинити використання сексуального насильства як зброю війни та збройних конфліктів, оголосила голова Норвезького нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен.

Надя Мурад - представниця національності єзидів з Іраку, яка пережила сексуальне насильство в "Ісламській державі". Вона проводить громадську роботу, щоб привернути увагу до жертв сексуального насильства під час війни.

Деніс Муквеге - лікар з Демократичної Республіки Конго, який присвятив своє життя допомозі жертвам сексуального насильства під час збройних конфліктів.

Лауреатів нагороди оголосили у п'ятницю, 5 жовтня, в Осло.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Лікар Деніс Муквеге багато років допомагає жертвам сексуального насильства

Деніс Муквеге - лікар, який присвятив своє життя допомозі жертвам сексуального насильства під час збройних конфліктів, йдеться в оголошенні комітету.

Він допомагав жертвам зґвалтувань в Демократичній Республіці Конго, влаштувавши для них спеціальну лікарню.

За даними журналістів, Муквеге входив до списку претендентів на отримання нагороди більш ніж десять років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2014 році Надя Мурад стала обличчям кампанії за звільнення єзидів

Надя Мурад сама стала жертвою воєнних злочинів.

Представниця національності єзидів мешкала в маленькому селі на півночі Іраку, коли цей регіон захопили бойовики "Ісламської Держави".

Разом з Надєю у полон взяли сотні інших молодих жінок, яких тримали у сексуальному рабстві.

Після трьох місяців знущань і ґвалтувань їй вдалося втекти.

На волі Надя вирішила відкрито говорити про те, через що вона пройшла.

У 2016 році у 23-річному віці вона стала першим Послом доброї волі управління ООН з наркотиків та злочинності, опікуючись темою торгівлі людьми в умовах конфлікту.

Премія миру

Премія миру згідно з заповітом Альфреда Нобеля вручається "особі, яка добилася найбільших успіхів або зробила більше, ніж інші, у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів та привернення до них уваги".

Цього року у списку було близько 331 кандидата, серед яких окремі особи та організації. Імена номінантів не розголошуються, їх можуть розкрити лише через 50 років.

У 2017 році премію миру отримала Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN).

На відміну від інших нобелівських нагород, які вручають у Стокгольмі, церемонія вручення премії миру проходить в Осло.

Всі Нобелівські нагороди вручають 10 грудня - в день смерті Нобеля.

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