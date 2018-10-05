Нобелівську премію миру отримали борці за права жертв зґвалтувань
Нобелівську премію миру отримали іракська правозахисниця Надя Мурад і лікар з Демократичної республіки Конго Деніс Муквеге.
Премію вручили за їхні зусилля заради того, щоб припинити використання сексуального насильства як зброю війни та збройних конфліктів, оголосила голова Норвезького нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен.
Надя Мурад - представниця національності єзидів з Іраку, яка пережила сексуальне насильство в "Ісламській державі". Вона проводить громадську роботу, щоб привернути увагу до жертв сексуального насильства під час війни.
Деніс Муквеге - лікар з Демократичної Республіки Конго, який присвятив своє життя допомозі жертвам сексуального насильства під час збройних конфліктів.
Лауреатів нагороди оголосили у п'ятницю, 5 жовтня, в Осло.
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Деніс Муквеге - лікар, який присвятив своє життя допомозі жертвам сексуального насильства під час збройних конфліктів, йдеться в оголошенні комітету.
Він допомагав жертвам зґвалтувань в Демократичній Республіці Конго, влаштувавши для них спеціальну лікарню.
За даними журналістів, Муквеге входив до списку претендентів на отримання нагороди більш ніж десять років.
Надя Мурад сама стала жертвою воєнних злочинів.
Представниця національності єзидів мешкала в маленькому селі на півночі Іраку, коли цей регіон захопили бойовики "Ісламської Держави".
Разом з Надєю у полон взяли сотні інших молодих жінок, яких тримали у сексуальному рабстві.
Після трьох місяців знущань і ґвалтувань їй вдалося втекти.
На волі Надя вирішила відкрито говорити про те, через що вона пройшла.
У 2016 році у 23-річному віці вона стала першим Послом доброї волі управління ООН з наркотиків та злочинності, опікуючись темою торгівлі людьми в умовах конфлікту.
Премія миру
Премія миру згідно з заповітом Альфреда Нобеля вручається "особі, яка добилася найбільших успіхів або зробила більше, ніж інші, у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів та привернення до них уваги".
Цього року у списку було близько 331 кандидата, серед яких окремі особи та організації. Імена номінантів не розголошуються, їх можуть розкрити лише через 50 років.
У 2017 році премію миру отримала Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN).
На відміну від інших нобелівських нагород, які вручають у Стокгольмі, церемонія вручення премії миру проходить в Осло.
Всі Нобелівські нагороди вручають 10 грудня - в день смерті Нобеля.
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