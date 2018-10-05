Копирайт изображения Reuters Image caption Мен Хунвей очолив Інтерпол у 2016 році

У Франції розпочали розслідування через зникнення очільника Міжнародної організації кримінальної поліції, китайця Мена Хунвея.

Його родина не отримувала від нього звісток вже тиждень з того часу, як він поїхав до Китаю з французького міста Ліон, де розташована штаб-квартира Інтерполу, повідомляють джерела в поліції.

"Він не зник у Франції", - розповіло агенції AFP джерело, близьке до розслідування у Франції.

Мен Хунвей обіймає одну з керівних посад Комуністичної партії Китаю.

Його обрали президентом Інтерполу два роки тому.

Розслідування розпочали після того, як дружина пана Мена, яка мешкає в Ліоні, заявила про його зникнення в поліцію.

До того, як очолити Інтерпол, Мен Хунвей був заступником міністра з питань громадської безпеки в Китаї.

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