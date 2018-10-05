Очільник Інтерполу Мен Хунвей зник під час поїздки до Китаю
У Франції розпочали розслідування через зникнення очільника Міжнародної організації кримінальної поліції, китайця Мена Хунвея.
Його родина не отримувала від нього звісток вже тиждень з того часу, як він поїхав до Китаю з французького міста Ліон, де розташована штаб-квартира Інтерполу, повідомляють джерела в поліції.
"Він не зник у Франції", - розповіло агенції AFP джерело, близьке до розслідування у Франції.
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Мен Хунвей обіймає одну з керівних посад Комуністичної партії Китаю.
Його обрали президентом Інтерполу два роки тому.
Розслідування розпочали після того, як дружина пана Мена, яка мешкає в Ліоні, заявила про його зникнення в поліцію.
До того, як очолити Інтерпол, Мен Хунвей був заступником міністра з питань громадської безпеки в Китаї.
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