Сенцов заявив, що його змусили припинити голодування

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Український режисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний строк у Росії, заявляє, що його змусили припинити голодування, яке він розпочав у травні.

Про це йдеться в його заяві, яку адвокат режисера Дмитро Дінзе передав російській "Новой газете".

За твердженням Сенцова, припинити голодування його змусили, не враховуючи його думки. Він припинить голодування з суботи, 6 жовтня.

"У зв'язку з критичним станом мого здоров'я, а також патологічними змінами у внутрішніх органах, які розпочалися, найближчим часом до мене заплановане застосування примусового харчування. Моя думка при цьому вже не враховується", - йдеться в його заяві.

"Нібито я вже не в змозі адекватно оцінювати рівень здоров'я і небезпеки, яка йому загрожує. Насильницьке годування буде проводитися в рамках реанімаційних заходів з порятунку життя пацієнта. У даних умовах я змушений припинити своє голодування з завтрашнього дня, тобто з 6.10.18", - продовжує режисер.

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Змусили vs вмовили

Дінзе розповів виданню "Медуза", що Сенцову пообіцяли "зробити з нього овоч" і годувати примусово, якщо він не відмовиться від голодування.

"Йому дали час подумати. Якщо він не піде з голодування з завтрашнього дня, то буде здійснено примусове годування - його вивезуть в реанімацію, там прикують до ліжка, вставлять трубку і будуть примусово годувати", - заявив адвокат Сенцова.

"І сказали, що з нього овоч зроблять, - додав він. - Овоч - це він буде просто тупо лежати на ліжку з трубкою в носі або в роті".

За словами Дінзе, шанс вижити для Сенцова тепер - "50 на 50".

На питання журналіста про те, чи може він вмерти, адвокат відповів: "так, абсолютно", при цьому зазначивши, що ніяких юридичних кроків здійснювати не буде.

"Тут тільки спостерігати знову ж - зможе він вийти з голодування чи ні", - сказав адвокат.

При цьому заступник директора російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Валерій Максименко заявив, що Сенцову ніхто не погрожував, а "його вмовляли і пояснювали".

"Погрожувати йому, звичайно, ніхто не погрожував. Його вмовляли і пояснювали. Йому просто сказали, що померти все одно не вийде ніяк" , - сказав він радіостанції "Говорить Москва".

Він заявив, що стан українського режисера нормальный, і на реабілітацію йому знадобиться два-три тижні.

"Сьогодні у нас свято. Ми врятували життя ще однієї людини", - додав Максименко.

Раніше в п'ятницю Валерій Максименко заявив, що Олег Сенцов припинив голодування.

Потім цю інформацію підтвердила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен написала у Facebook, що припинення голодування "означає, що він (Сенцов) у критичному стані, практично за межею".

Справа Сенцова

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У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичного співтовариства і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.

Визволення Сенцова вимагають як правозахисні організації, так і групи письменників, режисерів та інших творчих діячів із різних країн.

Голодування

Копирайт изображения ФСИН РОССИИ Image caption Наприкінці вересня ФСВП Росії оприлюднила фотографію Сенцова з повідомленням про те, що його вивезли в лікарню для обстеження

14 травня 2018 року, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії, Олег Сенцов оголосив голодування.

Таким чином він хотів привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

На початку вересня двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що він написав заповіт на свою творчість в разі смерті.

За словами сестри, він не вірить, що незабаром вийде із в'язниці.

Його стан "стабільно-паскудний", до симптомів додалася гіпоксія - нестача кисню в органах, здебільшого мозку, написала у соцмережі Facebook сестра режисера.