Вітамін D у таблетках: чи варто вживати і кому?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вітамін D у таблетках можна придбати в аптеках та магазинах

Уряд Великої Британії рекомендує громадянам приймати таблетки з вітаміном D для компенсації його можливої нестачі восени та взимку через брак сонячного світла.

Така рекомендація викликала суперечки в країні.

Незалежні експерти вказують на те, що вживання таблеток з вітаміном працює лише у тому випадку, якщо людина від початку має низький рівень цього вітаміну.

Професор Мартін Х'юіссон із Товариства ендокринології каже: "Майже всі дослідження впливу таблеток з вітаміном D показали, що такі добавки ефективні, якщо ви від початку маєте дефіцит вітаміну D".

"Таким чином, плюси вживання вітаміну D важко визначити за допомогою дослідження, навіть якщо залучити до нього велику кількість людей".

Навіщо нам потрібен вітамін D?

Вітамін D допомагає контролювати рівень кальцію та фосфату у наших тілах, що потрібно для здоров'я кісток, зубів та м'язів.

Як правило, вітамін виробляється в організмі, коли шкіра піддається впливу сонячного світла - тобто ми отримуємо багато вітаміну D навесні та влітку.

Але восени і взимку, коли сонячне світло стає дефіцитом, то в організмі виробляється і менше вітаміну.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вітамін D виробляється в шкірі під впливом сонячного світла, і воно є основним його джерелом для більшості людей

У Великій Британії один із п'яти людей має нестачу вітаміну D.

Хоча вітамін D міститься в деяких харчових продуктах, таким шляхом складно отримати його рекомендовану денну норму.

Саме тому, у 2016 році, чиновники сфери охорони здоров'я Великої Британії заявили, що всім варто щодня приймати вітамін D у таблетках, оскільки не всі люди можуть отримати денну дозу вітаміну у 10 мікрограмів, як рекомендують експерти.

Мета поради - захистити здоров'я кісток та м'язів.

Це не означає, що кожен зобов'язаний купувати пігулки - влада просто рекомендує громадянам самим оцінити необхідність вживання пігулок з вітаміном D.

Кому варто приймати вітамін D?

Кожна людина старше чотирьох років повинна щоденно отримувати 10 мікрограмів вітаміну D, особливо з жовтня по березень, коли необхідно розглянути можливість отримання вітаміну у вигляді таблеток.

Вагітним та тим, хто годує груддю, а також людям з груп ризику (наприклад, люди з темною шкірою, люди похилого віку, які живуть в будинках догляду та ті, хто носить одяг, що прикриває більшу частину шкіри) слід приймати 10 мікрограмів вітаміну D на добу протягом усього року

Дітям віком від одного до чотирьох років потрібно приймати 10 мікрограмів вітаміну D у пігулках протягом усього року

Всім дітям від народження до одного року повинні приймати від 8,5 до 10 мікрограмів вітаміну D на день (особливо тим, кого годують груддю)

Державне агентство з питань охорони здоров'я Англії заявляє, що здорова збалансована дієта та короткі періоди перебування під дією сонячного світла забезпечують достатню дозу вітаміну D, який потрібен людині навесні та влітку.

Які продукти містять вітамін D?

жирна риба

червоне м'ясо

печінка

яєчні жовтки

вітамінізовані харчові продукти, наприклад, деякі сніданки

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