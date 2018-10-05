Нові керівники ЦВК: що про них відомо?

Копирайт изображения UNIAN Image caption У п'ятницю нові члени ЦВК склали присягу у залі Верховної Ради

У п'ятницю, 5 жовтня, оновлений склад Центральної виборчої комісії обрав нове керівництво - голову комісії, двох заступників і секретаря. Хто ці люди?

Зранку у п'ятницю 14 новообраних членів ЦВК склали присягу у залі Верховної Ради, а вже за кілька годин зібралися на своє перше засідання, де мали обрати нове керівництво комісії.

Діяльність нового складу ЦВК розпочалася зі скандалу: засідання вирішили провести у закритому форматі, і журналістів на зустріч не допустили - попри те, що за законом України про ЦВК, усі засідання мають бути відкритими.

Вже по обіді прес-служба Центральної виборчої комісії повідомила про результати засідання: новою головою ЦВК обрали Тетяну Сліпачук.

Її заступниками стали Олег Конопольський та Євген Радченко. Новий секретар ЦВК - Наталія Бернацька.

Тетяна Сліпачук, нова голова ЦВК

Про те, що саме Сліпачук є головним претендентом на посаду голови комісії, українські ЗМІ писали вже протягом кількох місяців.

Сліпачук була делегованою до складу ЦВК за квотою депутатської групи "Воля народу", проте, за чутками, це лише формальність: насправді вона нібито є креатурою Петра Порошенка.

На користь цієї версії свідчить і те, що Сліпачук входила до конкурсної комісії, що обирала переможців конкурсу на посади Державного бюро розслідувань. До цієї комісії вона потрапила якраз за президентською квотою.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Тетяна Сліпачук

Тетяна Сліпачук народилася у 1968 році у Києві. У 1990-му вона отримала вищу юридичну освіту в Київському державному університеті ім. Шевченка.

Сліпачук є партнеркою юридичної фірми Sayenko Kharenko і спеціалізується на міжнародному праві - зокрема, є спеціалістом у питаннях міжнародних торговельних спорів і арбітражів.

З 2012 року вона очолює Українську арбітражну асоціацію, до цього кілька років працювала віце-президентом арбітражного комітету Міжнародної асоціації юристів.

З 1994 по 2004 рік працювала генеральним секретарем Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України.

Сліпачук є кандидатом юридичних наук. На її рахунку - більше сотні наукових статей і розділів монографічних досліджень у різних галузях права.

Олег Конопольський, заступник голови ЦВК

Олег Конопольский увійшов до оновленого складу ЦВК за квотою "БПП".

Освіту він отримав у Київському інституті міжнародних відносин у 1983 році. У 1994 став адвокатом.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Конопольський

Конопольский найбільш відомий за кількома гучними справами, де виступав у якості адвоката.

На початку 2000-х він, зокрема, захищав інтереси тодішнього мера Києва Олександра Омельченка, коли той оскаржував дії прокуратури.

У 2006 році був адвокатом засновника телеканалу "1+1" Олександра Роднянського під час суду з Ігорем Коломойським.

У 2008 році Конопольский отримав звання почесного юриста України.

Рік потому він став довіреною особою кандидата в президенти України Арсенія Яценюка.

Євген Радченко, заступник голови ЦВК

До оновленого складу ЦВК Євген Радченко пройшов за квотою "Самопомочі".

Останніми роками він працював директором з розвитку громадської організації "Інтерньюз-Україна", яка займається підтримкою свободи слова і прав ЗМІ.

Також він є членом Реанімаційного пакету реформ, де працює як експерт з питань виборчого законодавства.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Євген Радченко

Радченко народився у 1973 році в Архангельску (Росія), проте вищу освіту отримував вже в Україні. Він закінчив аспірантуру НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю "Конституційне право".

З 1994 по 2004 рік працював заступником голови правління Комітету виборців України.

Також Радченко займався координацією міжнародних проектів, що пов'язані з покращенням виборчих процедур в Україні.

У 2009 року він став експертом Венеціанської комісії. За словами самого ж Радченка, він працював на виборах у 14 країнах світу.

Наталія Бернацька, новий секретар ЦВК

До складу ЦВК Наталію Бернацьку делегував "Народний фронт".

Останнім часом вона працювала першою заступницею чинного міністра юстиції Павла Петренка.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наталія Бернацька

Бернацька народилася у 1986 році у Черкасах. Освіту отримала в Одеській національній юридичній академії, де у 2008 році стала магістром, а у 2011-му - захистила кандидатську роботу.

Відомо, що деякий час вона працювала асистентом і доцентом кафедри міжнародного права у тій-таки Одеській юридичній академії.

З 2013 року Бернацька працювала адвокатом, у 2014-му стала урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини. У 2015 році перейшла до міністерства юстиції.

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