“Admin” і “12345”: У Каліфорнії частково заборонять примітивні паролі

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З 2020 року прості паролі, що виробники обладнання за замовчуванням встановлюють на своїх пристроях, будуть заборонені.

Влада Каліфорнії ухвалила новий закон, що посилює вимоги до безпеки пристроїв, які можуть під'єднуватися до інтернету і виробляються або продаються на території штату.

Згідно з новими правилами, кожен такий пристрій повинен отримувати складний та унікальний пароль вже на етапі виробництва.

Наразі ж на обладнанні часто за замовчуванням встановлені прості паролі - на кшталт "12345" чи "admin".

Саме це нерідко дозволяє зловмисникам з більшою легкістю влаштовувати кібератаки.

У законі наголошується, що виробники мають дбати про те, аби їх товари були захищені належним чином.

Окрім встановлення унікальних заводських паролів, виробники також можуть передбачити процедуру авторизації, яка змусить користувачів підбирати надійні комбінації символів самостійно.

Якщо компанії проігнорують закон, то споживачі матимуть змогу звернутися до суду, йдеться в законі.

За словами спеціаліста з питань інтернет-безпеки Кірена Маккарті, новий закон одночасно є і "кроком вперед", і "втраченою можливістю".

Ще більшою проблемою, ніж примітивні паролі, він називає виробництво пристроїв, які не можуть отримувати оновлення.

На думку Маккарті нововведення хоч і є корисними, проте не достатніми - влада могла б зробити набагато більше, вважає він.

Наприкінці 2017 року компанія Keeper Security, що працює в галузі кібербезпеки, оприлюднила звіт, в якому йдеться про те, що "123456" - виявився найпопулярнішим паролем року.

Такий висновок спеціалісти зробили на основі аналізу даних про найбільші витоки даних, що сталися протягом 12 місяців і під час яких зловмисники отримали доступ до більш як 10 мільйонів акаунтів.

Виявилось, що пароль "123456" використовували близько 17% користувачів, до чиїх акаунтів отримали доступ кіберзлочинці.

Серед інших популярних комбінацій - «123456789», «qwerty», «12345678», «111111», «password», «123123», «123321», «google», «987654321» и «666666».

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