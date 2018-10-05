Діти - це дорого: У США дворічний хлопчик запхав тисячу доларів у шредер

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Пристрій для подрібнення паперу - останнє місце, в якому хочеться знайти власні гроші.

Проте саме про таку знахідку розповіли Бен і Джекі Белнап з Солт-Лейк-Сіті у штаті Юта.

Гроші на суму 1 060 доларів, які пара відклала на те, аби придбати сезонний абонемент для відвідування матчів місцевої футбольної команди, тепер зіпсовані.

Постарався їхній дворічний син Лео. За його ж власними словами, він "хотів допомогти".

"Час від часу Лео допомагає мені подрібнювати різноманітне "сміття", що приходить поштою, та інші папери, від яких нам треба позбутися", - пояснює мама хлопчика.

За її словами, у пошуках грошей разом із чоловіком вони обшукали весь будинок - аж поки не звернули увагу на залишки доларових купюр у шредері.

Пропустити Twitter допис , автор: @Benbelnap So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE — BB (@Benbelnap) 2 жовтня 2018 р.

Проте парі пощастило.

З ними зв'язалися представники міністерства фінансів США і запевнили, що батьки можуть отримати усю втрачену суму грошей.

Для цього їм лише необхідно зібрати залишки банкнот і поштою відправити їх у спеціальний департамент, який займаються відновленням зіпсованих купюр.

"Помістіть залишки у пластикові пакети, відправте у Вашингтон, і приблизно через один-два роки, ви отримаєте свої гроші назад", - переказує Бен Белнап слова представника Мінфіну США.

У відомстві кажуть, що щороку отримують близько 30 тисяч запитів на відновлення пошкоджених купюр загальною вартістю близько 30 мільйонів доларів.

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