Діти - це дорого: У США дворічний хлопчик запхав тисячу доларів у шредер
Пристрій для подрібнення паперу - останнє місце, в якому хочеться знайти власні гроші.
Проте саме про таку знахідку розповіли Бен і Джекі Белнап з Солт-Лейк-Сіті у штаті Юта.
Гроші на суму 1 060 доларів, які пара відклала на те, аби придбати сезонний абонемент для відвідування матчів місцевої футбольної команди, тепер зіпсовані.
Постарався їхній дворічний син Лео. За його ж власними словами, він "хотів допомогти".
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"Час від часу Лео допомагає мені подрібнювати різноманітне "сміття", що приходить поштою, та інші папери, від яких нам треба позбутися", - пояснює мама хлопчика.
За її словами, у пошуках грошей разом із чоловіком вони обшукали весь будинок - аж поки не звернули увагу на залишки доларових купюр у шредері.
Проте парі пощастило.
З ними зв'язалися представники міністерства фінансів США і запевнили, що батьки можуть отримати усю втрачену суму грошей.
Для цього їм лише необхідно зібрати залишки банкнот і поштою відправити їх у спеціальний департамент, який займаються відновленням зіпсованих купюр.
"Помістіть залишки у пластикові пакети, відправте у Вашингтон, і приблизно через один-два роки, ви отримаєте свої гроші назад", - переказує Бен Белнап слова представника Мінфіну США.
У відомстві кажуть, що щороку отримують близько 30 тисяч запитів на відновлення пошкоджених купюр загальною вартістю близько 30 мільйонів доларів.
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