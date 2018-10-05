Як пересадка кісткового мозку вилікувала рак та шизофренію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шизофренія часто супроводжується галюцинаціями

Японські психіатри описали неймовірний випадок: пацієнта з шизофренією вдалося вилікувати абсолютно випадково - шляхом пересадки кісткового мозку.

Втім, після того як вони опублікували цю історію в науковому журналі Frontiers in Psychiatry, з'ясувалося, що це далеко не єдиний подібний випадок.

На адресу авторів статті почали надходити листи з описом схожих історій чудесного зцілення, коли пацієнтів вдавалося випадково вилікувати від душевної недуги - паралельно з лікуванням основного захворювання.

І ось, через рік, вчені, здається, зрозуміли, як це відбувається.

Неймовірна історія

Галюцинації у пацієнта Н. почалися на 24-му році життя. Йому здавалося, що думки витікають з його голови - і їх можуть бачити інші люди.

При перегляді фільмів йому ввижалося, що актори подають йому таємні знаки, намагаючись вступити з ним в контакт. Він став нервовим, дратівливим, втратив сон.

Психіатр Цуєсі Міяока діагностував у Н. параноїдальну шизофренію і прописав йому курс нейролептиків. Однак ліки не допомагали - розлад виявився стійким до медикаментів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розлад пацієнта виявився стійким до медикаментів

Рік по тому стан пацієнта погіршився. Він став швидко втомлюватися, задихатися, у нього почалися напади лихоманки.

Чергове обстеження показало, що у Н. гострий мієлоїдний лейкоз - один із різновидів раку крові.

Щоб врятувати йому життя, була необхідна пересадка кісткового мозку.

Донора знайшли, і трансплантація пройшла успішно. Тут-то і сталося диво: у чоловіка зникли галюцинації, а разом з ними й відчуття тривожності.

Його шизофренія повністю пропала.

Спочатку лікарі думали, що це тимчасове явище і недуга повернеться. Проти з того часу пройшло вже кілька років, і доктор Міяока підтверджує: пацієнт не показує ніяких ознак шизофренії, попри те що більше не приймає таблетки.

Таємничий зв'язок

Пересадка кісткового мозку фактично перезавантажує імунну систему пацієнта. Хіміотерапія знищує старі лімфоцити, а нові формуються вже в донорському органі.

Звичайно, не можна робити далекосяжні висновки лише на основі одного випадку, і цілком ймовірно, що Н. допомогли препарати, які він приймав до і після операції з трансплантації. Але саме одужання вказує на те, що його психічний стан був якимось чином зав'язаний на імунну систему.

Це досить неймовірне припущення - зрештою, що спільного у нашого імунітету з мозком? Однак все більше дослідників приходять до висновку, що подібний зв'язок існує.

Перші спостереження в цій сфері були зроблені ще понад 100 років тому.

У кінці XIX століття лікарі помітили: коли психіатричною клінікою проходить хвиля застуди або грипу, підвищення температури викликає поліпшення психічного стану пацієнтів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пересадка кісткового мозку перезапускає імунну систему пацієнта

Австрійський доктор Юліус Вагнер-Яурегг навіть розробив новий метод: він заражав психічно хворих на малярію, щоб у тих розвинулася сильна лихоманка.

Деякі пацієнти в результаті померли, але багатьох вдалося вилікувати від душевної недуги. За це відкриття австрійця у 1927 році нагородили Нобелівською премією з медицини.

Малярійну терапію перестали застосовувати в 1950-х роках як занадто ризиковану.

Проте кілька років тому був описаний ще один випадок, коли психічно хвора жінка позбулася шизоафективного розладу, перехворівши на зараження крові, яке супроводжувалося сильним жаром.

Втім, є і зворотний випадок. У Нідерландах хворому на лейкемію пересадили кістковий мозок від брата, у якого була шизофренія. Пацієнта вдалося вилікувати від раку - але у нього також розвинулася шизофренія.

Подібні випадки досить рідкісні, але в останні десятиліття по всій планеті їх набралося вже не менше дюжини. І вчені активно вивчають взаємозв'язок психічних захворювань з імунною системою.

За словами Роберта Йолкена, професора відділення нейровірусологіі в Університеті Джонса Хопкінса, серед пацієнтів з шизофренією близько третини демонструють і ознаки імунного дисбалансу.

"Роль активації імунітету при серйозних психічних розладах - мабуть, найцікавіший новий напрямок у вивченні подібних захворювань", - цитує професора New York Times.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.