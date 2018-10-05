Як пересадка кісткового мозку вилікувала рак та шизофренію
Японські психіатри описали неймовірний випадок: пацієнта з шизофренією вдалося вилікувати абсолютно випадково - шляхом пересадки кісткового мозку.
Втім, після того як вони опублікували цю історію в науковому журналі Frontiers in Psychiatry, з'ясувалося, що це далеко не єдиний подібний випадок.
На адресу авторів статті почали надходити листи з описом схожих історій чудесного зцілення, коли пацієнтів вдавалося випадково вилікувати від душевної недуги - паралельно з лікуванням основного захворювання.
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І ось, через рік, вчені, здається, зрозуміли, як це відбувається.
Неймовірна історія
Галюцинації у пацієнта Н. почалися на 24-му році життя. Йому здавалося, що думки витікають з його голови - і їх можуть бачити інші люди.
При перегляді фільмів йому ввижалося, що актори подають йому таємні знаки, намагаючись вступити з ним в контакт. Він став нервовим, дратівливим, втратив сон.
Психіатр Цуєсі Міяока діагностував у Н. параноїдальну шизофренію і прописав йому курс нейролептиків. Однак ліки не допомагали - розлад виявився стійким до медикаментів.
Рік по тому стан пацієнта погіршився. Він став швидко втомлюватися, задихатися, у нього почалися напади лихоманки.
Чергове обстеження показало, що у Н. гострий мієлоїдний лейкоз - один із різновидів раку крові.
Щоб врятувати йому життя, була необхідна пересадка кісткового мозку.
Донора знайшли, і трансплантація пройшла успішно. Тут-то і сталося диво: у чоловіка зникли галюцинації, а разом з ними й відчуття тривожності.
Його шизофренія повністю пропала.
Спочатку лікарі думали, що це тимчасове явище і недуга повернеться. Проти з того часу пройшло вже кілька років, і доктор Міяока підтверджує: пацієнт не показує ніяких ознак шизофренії, попри те що більше не приймає таблетки.
Таємничий зв'язок
Пересадка кісткового мозку фактично перезавантажує імунну систему пацієнта. Хіміотерапія знищує старі лімфоцити, а нові формуються вже в донорському органі.
Звичайно, не можна робити далекосяжні висновки лише на основі одного випадку, і цілком ймовірно, що Н. допомогли препарати, які він приймав до і після операції з трансплантації. Але саме одужання вказує на те, що його психічний стан був якимось чином зав'язаний на імунну систему.
Це досить неймовірне припущення - зрештою, що спільного у нашого імунітету з мозком? Однак все більше дослідників приходять до висновку, що подібний зв'язок існує.
Перші спостереження в цій сфері були зроблені ще понад 100 років тому.
У кінці XIX століття лікарі помітили: коли психіатричною клінікою проходить хвиля застуди або грипу, підвищення температури викликає поліпшення психічного стану пацієнтів.
Австрійський доктор Юліус Вагнер-Яурегг навіть розробив новий метод: він заражав психічно хворих на малярію, щоб у тих розвинулася сильна лихоманка.
Деякі пацієнти в результаті померли, але багатьох вдалося вилікувати від душевної недуги. За це відкриття австрійця у 1927 році нагородили Нобелівською премією з медицини.
Малярійну терапію перестали застосовувати в 1950-х роках як занадто ризиковану.
Проте кілька років тому був описаний ще один випадок, коли психічно хвора жінка позбулася шизоафективного розладу, перехворівши на зараження крові, яке супроводжувалося сильним жаром.
Втім, є і зворотний випадок. У Нідерландах хворому на лейкемію пересадили кістковий мозок від брата, у якого була шизофренія. Пацієнта вдалося вилікувати від раку - але у нього також розвинулася шизофренія.
Подібні випадки досить рідкісні, але в останні десятиліття по всій планеті їх набралося вже не менше дюжини. І вчені активно вивчають взаємозв'язок психічних захворювань з імунною системою.
За словами Роберта Йолкена, професора відділення нейровірусологіі в Університеті Джонса Хопкінса, серед пацієнтів з шизофренією близько третини демонструють і ознаки імунного дисбалансу.
"Роль активації імунітету при серйозних психічних розладах - мабуть, найцікавіший новий напрямок у вивченні подібних захворювань", - цитує професора New York Times.
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