Приклад для інших: жителька Замбії закінчила університет у 73 роки

Копирайт изображения Tangu Mhlanga Mazaba

Жителька Замбії у 73 роки закінчила університет з відзнакою та отримала ступінь магістра ділового адміністрування в сфері лідерства та створення багатства університету Лусаки.

Тангу Мланга Мазаба, мати п'ятьох дітей та бабуся 10 онуків, була серед сотень студентів, які отримали свої дипломи.

"Я вирішила повернутися до навчання... Замбія зможе розвиватися лише тоді, коли замбійці почнуть відповідати за своє власне багатство та економіку", - сказала вона BBC.

Пані Мазаба заявила, що прагне заохочувати інших жителів країни бути самодостатніми.

"Зі свого боку, я вже заохочую інших, відвідуючи церкви й спілкуючись з людьми, закликаю їх стати самодостатніми, і не завжди чекати на допомогу уряду".

Пані Мазаба, яка працює реєстратором в Медичному університеті Лусака Апекс, говорить, що вона також відчувала певний виклик з боку тих, з ким працює.

"Я завжди маю справу з професорами та іншими високоосвіченими людьми, тому я й подумала, чому б мені не повернутися до навчання?" - каже вона.

Пані Мазаба сказала, що це ще одна причина чому вона пішла в університет на магістерську програму, яка тривала понад рік.

При цьому під час навчання жінка продовжувала працювати.

"Це було непросто. Я маю на увазі, що протягом дня мені потрібно було працювати, а вночі виконувати завдання".

"Але мене оточує багато люблячих людей, і мої роботодавці згодом дали мені відпустку для навчання."

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