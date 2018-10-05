Кіра Найтлі зізналась у проблемах з психічним здоров’ям через популярність

Копирайт изображения EPA Image caption Кіра Найтлі

Британська акторка Кіра Найтлі розповіла, що у 22 роки їй діагностували посттравматичний стресовий розлад. За її словами, у всьому винна раптова популярність.

Найтлі каже, що після зйомок у фільмах "Пірати Карибського моря", "Грай як Бекхем" і "Реальна любов", які принесли їй світову славу, вона змушена була зробити річну перерву в роботі.

Попри успіх, зізнається акторка, критика її акторських здібностей змушувала її відчувати себе так, ніби "вона нічого не варта".

Найтлі згадує, що в той період навіть не виходила з власного будинку, бо боялася натрапити на папараці.

"На все це чудово дивитися зовні. Проте зсередини усе, що ви чуєте на свою адресу, - це критика, - жаліється акторка. - Я буквально відчувала, що нічого не варта".

Номінація на "Оскар" за роль у фільмі "Гордість і упередження" тільки погіршила ситуацію, зізнається Найтлі.

За її словами, через переслідування з боку папараці кожен вихід з дому був схожим на битву.

За Найтлі постійно слідували близько 20 журналістів, які постійно щось їй казали, аби привернути увагу акторки.

Копирайт изображения Getty Images

"У такі моменти навколо панував такий високий рівень жорстокості, що ви буквально могли відчути його у повітрі. Це не та річ, до якої можна ставитися спокійно".

Одного разу, згадує Найтлі, вона не виходила з дому протягом трьох місяців.

Вона також займалася гіпнотерапією, аби боротися з панічними атаками - якраз тоді їй необхідно було "прийти до тями", аби відвідати церемонію нагородження премії BAFTA.

Був період, коли Найтлі працювала з психотерапевтами дуже "глибоко", і зрештою це допомогло: після закінчення курсу терапії вона навчилася не хвилюватися про те, що кажуть інші.

Найтлі - не перша знаменитість, яка розповіла про проблеми з психічним здоров'ям.

Раніше у схожих проблемах зізнавалися співачки Аріана Гранде, Ліллі Аллен та колишня учасниця Spice Girls Мелані Браун.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.