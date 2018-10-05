Американець 30 років підпирав двері каменем вартістю $100 тисяч

Копирайт изображения Mackenzie Brockman/Central Michigan University Image caption Метеорит важить близько 10 кілограмів. Над його придбанням вже роздумують кілька музеїв

10-кілограмовий камінь, яким житель Мічигану протягом 30 років підпирав двері власного будинку, виявився метеоритом. Його вартість експерти оцінюють у 100 тисяч доларів.

Першою неабияку цінність каменя розпізнала професорка геології Центрального мічиганського університету Мона Сібеску. За її словами, незнайомці постійно приносять їй різноманітні камінці.

"За 18 років роботи я жодного разу не дала жодної позитивної відповіді", - каже професорка.

Проте все змінилося, коли їй показали чорний камінь незвичної форми, яким 30 років володів чоловік з Мічигану.

"Я одразу зрозуміла, що цей камінь особливий", - додає Сібеску.

Після аналізів дослідниця дійшла висновку, що це метеорит, який на 88,5% складається з заліза, і на 11,5% - з нікелю. І це ще не все: за вагою і розміром метеорит виявився шостим з усіх, що коли-небудь знаходили у Мічигані. Його вартість оцінюють у 100 тисяч доларів.

"Це найцінніший екземпляр з усіх, що я коли-небудь тримала у руках - як за вартістю, так і за науковою цінністю", - каже пані Сібеску.

Копирайт изображения Mackenzie Brockman/Central Michigan University

Подорож до Землі

За словами власника, камінь опинився на поверхні Землі у 1930-х роках, а сам він знайшов його у 1988 році, коли придбав ферму у селищі Едмор.

Чоловік згадує, що коли придивлявся до ділянки, то звернув увагу на незвичайний камінь, що підпирав двері будинку власника.

Той сказав, що це метеорит, і він входить до списку майна, що виставлене на продаж.

За словами фермера, метеорит впав ще у 30-роках і наробив "бісову купу шуму, коли вдарився об землю".

Наступного року він - тоді ще хлопчик - разом зі своїм батьком знайшли кратер і витягли з нього ще теплий метеорит.

Новий власник кілька років прожив на фермі, а коли від'їздив, то завжди забирав з собою загадковий камінь. Метеорит ще протягом 30 років слугував йому як підпірка для вхідних дверей.

Проте цього року він дізнався, що деякі жителі Мічигану шукають метеорити і продають їх. Тоді він і замислився над продажем власного каменю.

Наразі про те, аби придбати метеорит розмірковують Смітсонівський інститут і Музей мінералогії у Мені.

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