Зайшов у будівлю і не вийшов: що відомо про загадкове зникнення саудівського журналіста

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У вівторок журналіст Джамал Хашоггі увійшов до будівлі генерального консульсвта Саудівської Аравії у Стамбулі, аби отримати документи про розлучення. Надворі залишилася його нова наречена. Вона чекала на нього понад 11 годин, проте назад Хашоггі так і не вийшов. У консульстві кажуть, що чоловік давно залишив будівлю.

Джамал Хашоггі - саудівський журналіст добре відомий своєю критикою на адресу влади Саудівської Аравії.

Нещодавно він був змушений залишити батьківщину: таке рішення він прийняв після того, як саудівська газета відмовилася друкувати його матеріал.

Також, за словами Хашоггі, йому "порадили" припинити критикувати принца Мохаммеда бін Салмана у соцмережах.

Останнім часом журналіст живе у США і співпрацює з виданням Washington Post.

Що трапилося у вівторок?

У вівторок, 2 жовтня, Хашоггі перебував у Стамбулі. Він відправився до місцевого генерального консульства Саудівської Аравії, аби отримати документ, що підтверджує факт його розлучення з колишньою дружиною.

Перед тим, як зайти до будівлі, він залишив телефон своїй новій нареченій, яка є громадянкою Туреччини.

За її словами, Хашоггі виглядав стурбованим і сказав їй чекати на нього на вулиці. Також він нібито порадив їй зв'язатися з турецькою владою у разі, якщо він не вийде назад.

Журналіст зайшов до будівлі дипломатичної установи о 13:00 за місцевим часом. Наречена чекала на нього до опівночі, проте чоловік так і не повернувся.

Копирайт изображения EPA Image caption Наречена пана Хашоггі чекала на нього більше 11 годин, проте він так і не вийшов з будівлі посольства

Що кажуть Саудівська Аравія і Туреччина?

Влада Саудівської Аравії підтвердила, що у вівторок пан Хашоггі дійсно відвідував консульство у Стамбулі, проте пішов "через дуже короткий час".

"Наразі він не перебуває на території посольства", - запевнив представник Саудівської Аравії і додав, що його країна "не тримає Хашоггі у заручниках".

Турецька влада, у свою чергу, заявляє про інше: "За інформацією, яка є у нас, цей чоловік до цього часу знаходиться у будівлі консульства", - каже речник президента Туреччини Ібрагім Калін.

За даними New York Times, турецька поліція переглянула записи з усіх камер спостереження біля консульства, і дійшла висновку, що Хашоггі й досі перебуває всередині.

МЗС Туреччини вже викликало посла Саудівської Аравії з вимогою "пояснити ситуацію зі зникненням" Хашоггі. Той запевнив міністра закордонних справ, що не має жодної інформації про місце перебування журналіста.

Занепокоєння щодо зникнення Хашоггі вже висловив Держдепартамент США: відомство так само вимагає оприлюднити інформацію щодо нього.

"Зниклий голос"

5 жовтня Washington Post випустила номер з "колонкою" пана Хашоггі. Замість тексту на розвороті газети - лише пустий простір. "Колонку" назвали "Missing Voice" ("Зниклий голос").

Копирайт изображения Washington Post Image caption Колонка Washington Post, присвячена зникненню Хашоггі

У редакційному зверненні Washington Post висоловила занепокоєння раптовим зникненням журналіста.

Газета також закликала принца Мохаммеда бін Салмана спокійно ставитися до конструктивної критики з боку "таких патріотів, як Джамал Хашоггі" і "зробити все", аби той мав змогу виконувати свою роботу.

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