До Оксфордського словника додали описи режисерських стилів та "ідіократію"

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До нової редакції Оксфордського словника англійської мови включили понад 350 нових слів, серед яких слово "ідіократія" і описи кіно відповідно до конкретних стилів акторського та кіномистецтва.

Слово "idiocracy" (ідіократія) означає суспільство, яке складається або управляється людьми, яких можна описати як ідіотів, або уряд, який складається з людей, яких вважають дурними чи невігласами.

Ще одне нове політичне слово "alt-right" - скорочення від слова на "альтернативні праві", яке стало важливим останніми роками, особливо в США.

Мова кіно

Новий термін зі словника, "Tarantinoesque" відповідає творам відомого кінорежисера Квентіна Тарантіно і вперше це слово почали використовувати у 1994 році після виходу його фільму "Кримінальне чтиво" (в оригіналі - Pulp Fiction).

Термін описує стиль режисера, який передбачає використання графічного та стилізованого насильства, нелінійних сюжетів та різких діалогів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption До словника потрапило слово "Bergmanesque" на честь шведського режисера Інгмара Бергмана

Також до словника увійшли прикметники "Bergmanesque", на честь шведського режисера Інгмара Бергмана; "Spielbergian" - Стівена Спілберга і "Keatonesque" на честь комедійного актора і режисера Бастера Кітона.

Сучасний сленг

Також до словника додали слова "fam" та "nothingburger".

Вперше "fam" виникло ще у 16 столітті як скорочення від слова сім'я (family), тепер "fam" вже використовується для позначення близьких друзів та родичів.

"Fam" почали широко використовуватися як сленг приблизно у 1990 році, в основному в американському хіп-хопі, говориться в Оксфордському словнику.

Значення слова швидко вийшло за рамки позначення просто родичів і означало близьких друзів чи членів певної групи.

Ним можна позначити одну особу або декількох людей.

Словник каже, що зараз слово найширше використовується у Великій Британії, особливо в Лондоні, і в соціальних мережах.

Image caption Виконавці Skepta, Stormzy і Lethal Bizzle - всі вони використовують слово "fam" у своїх піснях

"Nothingburger" - людина або річ, які не мають ніякого значення і не є важливими.

Вперше слово використав журналіст світської хроніки в Голлівуді в 1953 році.

Оксфордський словник англійської мови оновлюють чотири рази на рік, наступне оновлення заплановане на грудень.

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