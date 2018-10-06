До Оксфордського словника додали описи режисерських стилів та "ідіократію"
До нової редакції Оксфордського словника англійської мови включили понад 350 нових слів, серед яких слово "ідіократія" і описи кіно відповідно до конкретних стилів акторського та кіномистецтва.
Слово "idiocracy" (ідіократія) означає суспільство, яке складається або управляється людьми, яких можна описати як ідіотів, або уряд, який складається з людей, яких вважають дурними чи невігласами.
Ще одне нове політичне слово "alt-right" - скорочення від слова на "альтернативні праві", яке стало важливим останніми роками, особливо в США.
Мова кіно
Новий термін зі словника, "Tarantinoesque" відповідає творам відомого кінорежисера Квентіна Тарантіно і вперше це слово почали використовувати у 1994 році після виходу його фільму "Кримінальне чтиво" (в оригіналі - Pulp Fiction).
Термін описує стиль режисера, який передбачає використання графічного та стилізованого насильства, нелінійних сюжетів та різких діалогів.
Також до словника увійшли прикметники "Bergmanesque", на честь шведського режисера Інгмара Бергмана; "Spielbergian" - Стівена Спілберга і "Keatonesque" на честь комедійного актора і режисера Бастера Кітона.
Сучасний сленг
Також до словника додали слова "fam" та "nothingburger".
Вперше "fam" виникло ще у 16 столітті як скорочення від слова сім'я (family), тепер "fam" вже використовується для позначення близьких друзів та родичів.
"Fam" почали широко використовуватися як сленг приблизно у 1990 році, в основному в американському хіп-хопі, говориться в Оксфордському словнику.
Значення слова швидко вийшло за рамки позначення просто родичів і означало близьких друзів чи членів певної групи.
Ним можна позначити одну особу або декількох людей.
Словник каже, що зараз слово найширше використовується у Великій Британії, особливо в Лондоні, і в соціальних мережах.
"Nothingburger" - людина або річ, які не мають ніякого значення і не є важливими.
Вперше слово використав журналіст світської хроніки в Голлівуді в 1953 році.
Оксфордський словник англійської мови оновлюють чотири рази на рік, наступне оновлення заплановане на грудень.
Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.