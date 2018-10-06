Померла зірка опери Монсеррат Кабальє

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Оперна співачка Монсеррат Кабальє померла у віці 85 років у Барселоні.

Вона вже протягом деякого часу скаржилася на здоров'я і минулого місяця її поклали до лікарні, повідомляє агентство Efe.

Кар'єра співачки тривала 50 років.

Монсеррат Кабальє починала у Базельській та Бременській операх, а її міжнародним проривом стала опера "Лукреція Борджіа" в Карнегі-холі у Нью-Йорку у 1965 році

Вона продовжувала виступати в Метрополітен-опера, операх Сан-Франциско та Відня.

Монсеррат Кабальє співала разом з Лучано Паваротті та Пласідо Домінго.

Пісня "Барселона", яку Кабальє записала разом з Фредді Меркюрі у 1987 році, пізніше стала гімном Олімпійських ігор 1992 року, які відбулись у цьому місті.

Кабальє співала на церемонії відкриття разом з Пласідо Домінго та Хосе Каррерасом.

Краса і драма

Монсеррат Кабальє народилася в Барселоні, і у віці дев'яти років її прийняли на навчання до музичного коледжу Conservatori Liceu.

Вона закінчила навчання у 1953 році й поїхала до Італії, де співала незначні партії.

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Її кар'єра почала стрімко розвиватися після успішного виступу в ролі Мімі в опері "Богема" у Швейцарській державній опері у Базелі.

У 1965 році вона мала тріумфальний дебют у США, де вона виконала головну роль в опері Гаетано Доніцетті "Лукреція Борджіа" у Карнегі-холі.

Її гра принесла Кабальє широке визнання за красу голосу та її драматичну інтерпретацію, і зробила її міжнародною зіркою.

Того ж року вона з'являлась в операх "Кавалер троянди" і "Весілля Фігаро".

Невисока, але імпозантна, Кабальє захоплювала глядачів по всьому світу своєю нестримною особистістю. Шанувальники назвали її La Superba - чудовою.

Кар'єрі співачки заважало погане здоров'я. У 1985 році вона провела три місяці в лікарні з пухлиною головного мозку, а також проходила лікування проблем з серцем у 1993 році.

У 2015 році співачку засудили до шести місяців умовно за ухиляння від сплати податків.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що похорон планується провести у Барселоні в понеділок.

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