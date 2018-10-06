Отруйний втікач: у Празі спіймали змію, яка налякала увесь район
У Празі працівникам місцевого зоопарку після чотирьох днів пошуків вдалося спіймати дуже отруйну зелену мамбу, яка ще у вівторок втікла від можливої власниці після того як вкусила її.
Змія втікла в одному з районів чеської столиці, про що відразу повідомили мешканців району і попередили їх про загрозу рептилії.
Жінка, яка не зареєструвала змію, перебуває зараз у штучній комі в міській лікарні після того як їй дали антидот.
У п'ятницю змію впіймали на дереві біля її будинку.
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У середу поліцію та швидку допомогу викликали до будинку в районі Хлубоцеп, на півдні міста, де знайшли жінку без свідомості.
Мешканців будинку евакуювали, і викликали герпетологів (зоологів, які спеціалізуються на вивченні змій), аби вони допомогли знайти рептилію.
Дітей з сусіднього дитячого садочка тримали в приміщенні задля безпеки.
Вважалося, що змія навряд чи покине будинок через недавнє похолодання, але зрештою її знайшли на дереві у близько 200 метрах від дому.
"Мамба знайдена! І спіймана!", - написав у Twitter Митрослав Бобек, керівник Празького зоопарку, співробітник якого й спіймав змію.
Пан Бобек сказав, що мамба, можливо, залишила свій сховок всередині будинку в день коли її спіймали, оскільки тоді надворі якраз потепліло.
"Я хотів би знати, коли змія відправилась у подорож, але вчорашній теплий вечір (четверга) і майже субтропічна п'ятниця полегшили їй дорогу", - додав він.
Жінка, яка знайшла змію у своєму саду, обмотаною навколо дерева, сказала, що вона все ще шокована, і додала, що змія, скоріш за все, теж шокована, говориться в повідомленні.
Експерти кажуть, що отрута зеленої мамби швидко поширюється тілом, і її укус може вбити всього за 30 хвилин.
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