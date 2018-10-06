Джеймс Бонд ніколи не стане жінкою, пообіцяла продюсер фільму

Копирайт изображения Getty Images Image caption Барбара Броколлі була продюсером восьми фільмів про Бонда, і у чотирьох з них знявся Деніел Крейг. П'ятий на черзі

Донька засновника "бондіани" та продюсер нових фільмів про Бонда Барбара Брокколі заявила, що деякі риси агента 007 мають залишитися незмінними, аби глядачі могли співвіднести нові фільми зі старими.

Барбара Броколлі вирішує питання кастингу "бондіани".

"Бонд - чоловік. Це чоловічий характер. Його написали як чоловіка і, я вважаю, він і залишиться чоловіком, - сказала Брокколі в інтерв'ю британській газеті Guardian. - І це добре. Ми не зобов'язані перетворювати чоловічі характери на жіночі".

Розмови про те, хто стане наступним Бондом виникли після того, як теперішній виконавець ролі шпигуна 007 Деніел Крейг заявив, що новий фільм, який має вийти у 2020 році, стане для нього останнім.

Висловлювали припущення, що його замінить Ідріс Ельба - особливо після того як актор розмістив в "Твіттері" загадкове повідомлення з цього приводу. А сама Брокколі, як писали британські ЗМІ, говорила, що прийшов час для нового "темношкірого Джеймса Бонда".

Говорили також, що, можливо, прийшов час зняти жінку в цій ролі, враховуючи нову тенденцію запрошувати актрису на роль героя-чоловіка.

Незмінні риси "бондіани"

58-річна Барбара Брокколі в інтерв'ю Guardian в суботу зазначила, що замість того, щоб просувати Бонда-жінку, кінорежисери і продюсери повинні створювати "такі сюжети, щоб в них було більше жіночих персонажів".

Вона визнала, що "Бонда можна записати в феміністи", хоча, на її думку, цей герой, створений англійським письменником Ієном Флемінгом в 1950-і роки, з часом теж змінився і вже не схожий на себе колишнього: "Я намагалися докласти до цього руку, і, на мій погляд, з Деніелом [Крейгом] фільми стали більш сучасними в тому, що стосується сприйняття жінки ".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Барбара Брокколі у 2005 році одразу після того, як оголосили, що новим Бондом стане Крейг

Разом з тим, на її думку, деякі риси, властиві Джеймсу Бонду, повинні залишатися незмінними, щоб глядачі могли співвіднести нові фільми "бондіани" з більш ранніми.

Брокколі успадкувала цей бізнес від свого батька, голлівудського продюсера фільмів про Бонда Альберта Брокколі, і зараз вона очолює компанію Eon Productions. Вони ухвалює остаточні рішення щодо кастингу акторів і призначення чергового режисера.

Вона була співпродюсером восьми фільмів про Бонда - починаючи з картини "Золоте око" (1995) з Пірсом Броснаном в головній ролі.

Наприкінці вересня оголосили, що наступний фільм про Бонда зніматиме американець Кері Фукунага. Він замінив британського режисера Денні Бойла, який раптово залишив режисерське крісло.

Знімання стрічки, яка поки має умовну назву "Бонд 25", почнуться на британській студії Pinewood 4 березня 2019 року, а в прокат картина повинна вийти 14 лютого 2020 року.

В майбутньому, як розповіла Брокколі в інтерв'ю Guardian, вона б хотіла бачити жінку як режисера або сценариста фільму про Бонда.

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