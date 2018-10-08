TruCam на дорогах України: як працюють "радари" і коли будуть штрафувати?

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Від 8 жовтня патрульна поліція України почне використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam.

Патрульні із "радарами" стоятимуть на небезпечних ділянках доріг міжнародного значення і в містах з високим рівнем ДТП.

Пристрої будуть використовувати виключно на дорогах, де встановлені відповідні знаки.

Перелік цих місць поліція вже опублікувала.

Копирайт изображения Facebook/Патрульна поліція України

У Нацполіції наголошують, що в місцях фіксації порушень швидкісного режиму мають бути службові машини з маячками синього кольору.

Згідно з повідомленням Нацполіції у Facebook, протягом першого тижня поліція використовуватиме нові пристрої у пілотному режимі, аби учасники руху звикли до нововведення.

Стягувати штрафи почнуть із середини жовтня.

Для запобігання корупційним ризикам TruCam містить шифрування AES, яке робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке корегування даних.

Служба моніторингу Департаменту патрульної поліції буде контролювати кількість складених адміністративних матеріалів і збережених відео.

Що таке TruCam?

Копирайт изображения facebook.com/Oleksiy Biloshytskiy Image caption TruCam вироблено у США

TruCam - лазерний портативний пристрій вимірювання швидкості транспортних засобів, який вироблено в США.

Завдяки лазерному наведенню TruCam може вимірювати швидкість на відстані до 1 200 метрів. Він має карту пам'яті, якої вистачає на 16 тисяч відеороликів або 40 тисяч фото.

TruCam робить до 3 фотокадрів в секунду та обладнаний GPS-датчиком.

Вперше TruCam з'явилися на озброєнні патрульної поліції кілька років тому, проте вони не мали належної сертифікації.

Про запровадження нової системи минулого тижня оголосив прем'єр Володимир Гройсман.

"Мені не треба ні штрафів, ні покарання. Потрібно, аби і водії були здорові, і пішоходи. Перший тиждень Нацполіція буде попереджати. Далі - задіюємо всі механізми", - сказав очільник уряду.

Він звернув увагу, що перевірятимуть й дотримання технічних норм виводу транспорту в рейс.

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