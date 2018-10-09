Лімузином по виноробнях: як сталася найбільша за 9 років аварія у США
Влада США назвала аварію з весільним лімузином у штаті Нью-Йорк найбільшою автомобільною пригодою в Сполучених Штатах за останні дев'ять років. Під час неї загинули 20 людей, серед них були дві подружні пари, які одружилися чотири місяці тому.
Емі та Аксель Стінбург, які зіграли весілля в червні, святкували день народження Емі. Вони запросили 16 друзів і родичів в поїздку по місцевих виноробнях і пивоварнях.
Водій лімузина з невідомої поки що причини втратив керування автомобілем.
Серед загиблих - ще одна молода пара, яка також відсвяткувала весілля в червні - Ерін і Шейн МакГауен.
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Загинули і три сестри Емі Стінбург, їм було від 30 до 35 років.
"Вони були гарними, запальними дівчатами. Попереду у них було все життя", - сказала їхня тітка Барбара Дуглас.
Брат загиблих дівчат сказав, що сестри були дуже близькі, їх навіть називали "чотири мушкетери".
Як сталася аварія?
З показів свідків випливає, що білий лімузин, який їхав на швидкості близько 95 км/год, не зупинився на світлофорі, виїхав на перехрестя, збивши припарковану біля магазину машину, і вилетів в придорожню канаву.
Припаркована машина, в яку врізався лімузин, влетіла у двох пішоходів. Вони, як і 18 людей в лімузині, загинули.
Трагедія сталася недалеко від містечка Скогарі в штаті Нью-Йорк в суботу вдень.
Влада заявляє, що за кількістю жертв це - найбільша транспортна аварія в країні з 2009 року, коли під Баффало в штаті Нью-Йорк розбився літак Colgan Air Flight 3407. Авіакатастрофа забрала життя 50 людей.
Родич однієї з жертв розповів, що лімузин 2001 року випуску взяли в оренду замість автобуса, на якому група мала намір вирушити в тур по виноробнях і пивоварнях. Так загиблі планували відзначити 30-річчя Емі.
Він розповів газеті Washington Post, що одна із загиблих незадовго до аварії відправила повідомлення про те, що лімузин був у жахливому стані.
"Не передати, як люблю тебе"
У своєму останньому пості у Facebook за 3 жовтня Емі Стінбург дякувала чоловікові за те, що він такий добрий і люблячий.
"Просто хочу сказати Акселю Стінбургу, що передати не можу, як я тебе люблю!" - написала вона.
Брат Акселя Річ Стінбург також загинув в цій автокатастрофі. Як видно на вебсайті, де збирають кошти на його похорон, у Річа залишилася маленька донька.
Серед інших загиблих - Роберт і Мері Дайсон, які одружилися дев'ять років тому. У них залишився спільний син.
Загинув і дружба з весілля Стінбургів Метью Кунс разом зі своєю дівчиною Саваною Берсіс. Серед загиблих є ще одна пара: Патрік Кушинг і Аманда Халс, вони зустрічалися два роки.
На онлайн-сторінці для збору грошей для дітей Ебігейл і Адама Джексона, які також загинули, до понеділка зібрали 57 тисяч доларів.
"Адам і Еббі були неймовірними батьками дівчаток і пішли занадто рано", - йдеться на сторінці збору грошей. Там зазначається, що обом дітям ще немає п'яти років.
Що було з лімузином?
Поки що незрозуміло, чому водій лімузина не впорався з керуванням, і чому аварія забрала так багато життів.
Деякі вважають, що лімузин модифікували та подовжили, і саме це вплинуло на безпеку його експлуатації.
Це не перша аварія з подібними лімузинами. Зазвичай їх орендують компанії для різних ювілеїв, весіль і свят.
У 2015 році в виноробному регіоні на Лонг Айленді розбився схожий лімузин, загинули чотири подружки нареченої. Слідчі штату Нью-Йорк тоді почали розслідувати випадки нерегламентованих модифікацій лімузинів.
З'ясувалося, що такі лімузини роблять з розпиляних навпіл машин, до яких прилаштовують додаткові панелі. В результаті порушується стабілізація кузова, він втрачає важливі елементи, що забезпечують захист пасажирів під час аварій, а часто - і бокові подушки безпеки.
У багатьох європейських країнах такі модифікації автомобілів визнали небезпечними та заборонили.
Голова американської Національної ради з транспортної безпеки Дебора Херсман в коментарі CBS News назвала такі лімузини "машинами Франкенштейна".
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