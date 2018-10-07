В Одесі новий напад на активіста: поліція каже про "розборки" через гральні автомати

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В Одесі обстріляли автомобіль учасника так званої організації "Автомайдан Одеса", який отримав поранення та потрапив до лікарні.

Про це повідомляє поліція Одеської області та "Автомайдан Одеса".

Інцидент стався в суботу приблизно о 11.00 вечора на Люстдорфській дорозі.

На світлофорі біля автозаправки до одного з автомобілів під'їхала інша автівка, з якої вийшли невідомі.

Вони кілька разів вистрілили у бік транспортного засобу та втекли.

У відео-інтерв'ю місцевим ЗМІ Дмитро Головін, начальник головного управління Національної поліції в Одеській області уточнив, що група молодиків стріляла з гладкоствольної мисливської зброї.

В результаті постраждав один чоловік, він потрапив до лікарні з діагнозом - вогнепальне непроникаюче поранення поясничної області та стегна.

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В "Автомайдані Одеса" підтверджують, що жертвою нападу став їхній активіст. Сам напад тут називають "замахом".

Вранці в неділю поліція уточнила, що затримала двох зловмисників.

Затримання відбулось за кілька годин в місті Білгород-Дністровський.

"Попередньо встановлено, що озброєний конфлікт пов'язаний з лотомаркетами на території міста", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила провадження за статтями, що передбачають замах на вбивство та умисне вбивство.

"Автомайдан Одеса" - не "Автомайдан"

Водночас, активіст громадської організації "Автомайдан" Олексій Гриценко в коментарі BBC News Україна уточнив, що постраждалий та так звана організація "Автомайдан Одеса", яку очолює Євген Резвушкін, не мають відношення до ВГО "Автомайдан".

"У нас є осередок ВГО Автомайдан (в Одесі - Ред.). Його очолює Віталій Устименко. Цей хлопець, в якого стріляли, має відношення до Євгена Резвушкіна, який у нас в чорному списку. З певного моменту вони просто стали заробляти на рейдерських захопленнях, охороні Труханова (мер Одеси - ред.) тощо", - пояснив Гриценко.

Він пояснив, що Рєзвушкін після Євромайдану створив місцеве громадське об'єднання і назвав його "Автомайдан Одеса".

"Певний час ми взаємодіяли, поки не побачили, що вони займаються поганими речами. Після цього ми публічно показали, що він в чорному списку і показали, хто є в нашій організації", - каже Гриценко.

Активіст додав, що група, до якої належить постраждалий, сама застосовувала силу проти активістів Автомайдану, "відробляючи кошти Труханова".

"За нашою інформацією напад пов'язаний з тим, що хтось не поділив ринок гральних автоматів (лотерей)", - додав Гриценко на своєму Facebook.

Інші напади на активістів

За останні місяці відразу декілька активістів по всій країні стали жертвами нападів. В тому числі в Одесі.

В червні невідомі з ножем напали на активіста одеського "Автомайдану" і члена ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименка.

25 травня стався інцидент за участі активіста та колишнього учасника осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка.

За його словами, на нього напали двоє невідомих і завдали йому поранень, а під час оборони він смертельно поранив одного з нападників.

У вересні в Одесі стріляли в активіста, керівника міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика.

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