Хабіб Нурмагомедов переміг Макгрегора: чому йому не віддали пояс чемпіона

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Росіянин Хабіб Нурмагомедов переміг Конора Макгрегора і зберіг титул чемпіона UFC зі змішаних бойових мистецтв (MMA).

Нурмагомедов зберігав контроль практично протягом всього бою. Ірландець здався уродженцю Дагестану в четвертому раунді після прийому з задушенням.

Бій став 27-ю перемогою Нурмагомедова в його кар'єрі, в якій не було поразок.

Відразу після кінця бою в октагоні (восьмикутний аналог рингу в MMA) і біля нього відбулися сутички спортсменів, членів їхніх команд та вболівальників.

Через участь у бійці Хабіба Нурмагомедова організатори відмовилися віддати йому пояс чемпіона, хоча і визнали його перемогу.

Менеджера росіянина Різвана Магомедова поліція затримала після бою.

На прес-конференції після бою Нурмагомедов вибачився за те, що влаштував бійку, додавши: "Я знаю, батько дасть мені прочухана за те, що я зробив".

"Чому всі говорять про це [про бійку], а не про те, що робив і говорив Конор до бою? Він говорив про мою релігію, країну, батька, він напав на автобус, як щодо цього?", - заявив спортсмен.

Поєдинок Нурмагомедова і Макгрегора пройшов в Лас-Вегасі (штат Невада, США). Спортсмени боролися за титул кращого бійця за версією організації Ultimate Fighting Championship в легкій вазі, тобто до 70,3 кг.

Більше, ніж бій

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Протягом декількох місяців перед боєм розвивався особистий конфлікт між Макгрегором і Нурмагомедовим, який підігрівав інтерес до сутички.

У квітні Макгрегор напав на автобус росіянина на підземній парковці в Нью-Йорку.

Також ірландець назвав боягузом батька Нурмагомедова за те, що той сфотографувався з главою Чечні Рамзаном Кадировим (останнього Макгрегор називав "диктатором" і "божевільною людиною").

Нурмагомедов заявив, що всупереч звичаю він не буде тиснути руку Макгрегору в кінці зустрічі.

"Це більше, ніж просто захист титулу, це не просто головний бій вечора і головний бій в UFC. Для мене це особисте", - заявив уродженець Дагестану Хабіб Нурмагомедов.

За день до бою, 6 жовтня, спортсмени пройшли церемонію зважування, під час якої Конор Макгрегор напав на свого майбутнього супротивника.

Ірландець спершу вдарив росіянина долонями по руці, а потім спробував вдарити ногою, але не зміг його дістати.

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