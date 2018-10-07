У Латвії на виборах перемагає проросійська партія

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Проросійська партія "Согласие" набрала більшість голосів виборців під час парламентських виборів Латвії.

"Согласию" вдалося набрати 19% голосів.

Проєвропейський рух "Для розвитку/За!" отримав 12%. Популістські партії "Кому належить держава?" (КПД) і "Нові консерватори" набрали на двох 27%.

Раніше праві партії формували коаліції один з одним, щоб не допустити в уряд депутатів від "Согласия". Тепер у об'єднання, за яке голосує російськомовне населення країни, є шанс сформувати коаліцію разом з популістськими силами.

"Согласие" отримає 24 місця в Сеймі зі 100. "Нові консерватори" - 16 місць, КПД - 15.

"Дієздатну і стабільну" коаліцію без "Согласия" створити буде неможливо, заявив лідер партії, мер Риги Ніл Ушаков.

Голосування пройшло в суботу, 6 жовтня.

Незадоволений виборець

Нинішня коаліція прем'єр-міністра Маріса Кучінскіса складається з "Союзу зелених і селян", Національного об'єднання, а також партії "Єдність".

Ці об'єднання на останніх виборах набрали разом 29,2%, випливає з даних екзитполів.

Латвійці незадоволені тим, як чинна влада бореться з корупцією і відмиванням грошей. Обидві теми були серед ключових в ході передвиборної кампанії.

Населення Латвії становить 2,2 млн осіб. Приблизно для кожного четвертого з них основною мовою є російська.

Латвія входить до Євросоюзу і НАТО. Військовий контингент альянсу в країні налічує понад тисячу людей.

"Согласие" виступає за збереження членства країни в обох організаціях, а також пропонує посилити економічні зв'язки з Росією.

Формування коаліції може зайняти кілька тижнів.

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