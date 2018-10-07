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Через гостре кишкове отруєння в дитсадку Нетішина Хмельницької області до лікарні потрапили 36 людей.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Діти віком від трьох до шести років з симптомами отруєння почали прибувати до лікарень міста ще з вечора 3 жовтня.

Станом на 7 жовтня в лікарні опинилося 36 людей. З них 29 - діти, та ще семеро дорослих.

Серед дорослих, що постраждали, 33-річна няня, 45-річна вихователька та її 20-річний син.

Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Відповідальність за цією статтею передбачає, в тому числі арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Зараз проводять експертизи, щоб встановити причини отруєння.

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