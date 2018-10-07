Чи могли вбити саудівського журналіста в Стамбулі?

Копирайт изображения EPA Image caption Журналіст зайшов до консульства і не повернувся. Де він тепер, ніхто не знає.

Турецька влада вважає, що саудівського журналіста Джамала Хашоггі могли вбити на території генерального консульства Саудівської Аравії у Стамбулі.

Ер-Ріяд відкидає це припущення, заявляючи, що також його розшукує.

Журналіст, відомий своєю критикою влади Саудівської Аравії, зник 2 жовтня, після того як пішов до генконсульства Саудівської Аравії, аби отримати документи про розлучення.

Біля будівлі консульства на пана Хашоггі чекала його наречена. За її словами, пан Хашоггі виглядав стурбованим і сказав їй чекати його на вулиці. Перед тим, як зайти до будівлі, він сказав їй зв'язатися із турецькою владою, якщо він не повернеться.

Копирайт изображения EPA Image caption Наречена журналіста чекала на нього протягом 11 годин

Журналіст увійшов до будівлі дипустанови о 13:00 за місцевим часом. Наречена чекала його до півночі, однак він не повернувся.

У консульстві заявили, що пан Хашоггі був у будівлі недовго, а потім пішов звідти.

За даними газети New York Times, турецька поліція перевірила дані всіх камер спостереження поблизу консульства. Силовики дійшли висновку, що пан Хашоггі не залишив будівлю дипмісії самостійно. Однак, за даними поліції, автомобілі дипмісії неодноразово заїжджали на територію консульства і виїжджали, зазначає видання.

Поки турецька влада не надала ніяких свідчень на користь версії про вбивство Хашоггі, а також не висловила жодних припущень, за яких обставин журналіста могли убити.

У середу принц Мохаммед бін Салман сказав агентству Bloomberg, що Саудівській Аравії немає чого приховувати, а турецька влада, якщо хоче, може увійти на територію консульства і оглянути його.

Копирайт изображения AFP Image caption У консульстві Саудівської Аравії стверджують, що пан Хашоггі все вийшов із будівлі дипмісії, коли отримав документи

"Він [Хашоггі] - громадянин Саудівської Аравії, ми й самі хочемо знати, що сталося з ним. Ми продовжимо вести діалог з урядом Туреччини, щоб з'ясувати, що сталося з Джамалом", - сказав принц.

"Як я знаю, він зайшов [до консульства] і вийшов через кілька хвилин або через годину. Я точно не знаю. Ми проводимо розслідування разом з міністерством закордонних справ, аби з'ясувати, що сталося", - зазначив принц Мохаммед бін Салман.

На питання про те, чи завели в Саудівській Аравії щодо Хашоггі будь-які кримінальні справи, принц не відповів, зазначивши, що спершу треба з'ясувати місцеперебування журналіста.

МЗС Туреччини вже викликало посла Саудівської Аравії, аби "пояснити ситуацію зі зникненням" пана Хашоггі. Той запевнив міністра закордонних справ, що ніякої інформації про місцеперебування журналіста не має.

Копирайт изображения WASHINGTON POST Image caption Колонка Washington Post, присвячена зникненню Хашоггі

"Голос, що зник"

Занепокоєння щодо зникнення пана Хашоггі вже висловив держдепартамент США: відомство також вимагає оприлюднити інформацію про нього.

Видання Washington Post пише, що вбивство пана Хашоггі було б жахливим вчинком.

Кореспондент BBC у Стамбулі Марк Лоуен вважає, що версія про вбивство журналіста може призвести до серйозної кризи у відносинах Туреччини і Саудівської Аравії, якщо вона підтвердиться.

5 жовтня газета Washington Post випустила номер з "колонкою" пана Хашоггі. Замість тексту на розвороті газети - тільки порожній простір. "Колонку" назвали "Missing Voice" ("Голос, що зник").

У редакційній колонці Washington Post висловила занепокоєння щодо раптового зникнення журналіста.

Газета також закликала принца Мохаммеда бін Салмана спокійно ставитися до конструктивної критики з боку "таких патріотів, як Джамал Хашоггі" і "зробити все, щоб той міг виконувати свою роботу".

Копирайт изображения AFP Image caption У США журналіст Хашоггі вів власну колонку в газеті Washington Post

Хто такий Джамал Хашоггі

59-річний Джамал Хашоггі - один із найбільш послідовних критиків влади Саудівської Аравії, зокрема, наслідного принца Мохаммеда бін Салмана, що займає пост віце-прем'єра і міністра оборони країни.

У червні минулого року, відразу після несподіваного проголошення Мохаммеда бін Салмана наслідним принцом, Саудівська Аравія почала серію фінансових і правових реформ, які підтримали країни Заходу. Одночасно з проведенням реформ влада Саудівської Аравії провела низку арештів - затримали багато активістів, правозахисників, журналістів і релігійних діячів.

У серпні в представництві верховного комісара ООН з прав людини заявили, що влада Саудівської Аравії з 15 травня заарештувала щонайменше 15 цивільних активістів, серед яких були чоловіки і жінки. Вісім із них, імовірно, вже вийшли на свободу, але місцеперебування інших невідомо.

Джамал Хашоггі - колишній редактор газети al-Watan і телеканалу Saudi TV - протягом багатьох років був наближений до королівської сім'ї Саудівської Аравії.

Журналіст Хашоггі покинув Саудівську Аравію і поїхав до США після арешту його кількох близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. Як повідомлялося, тоді журналісту радили відмовитися від написання постів у своєму мікроблозі в Twitter, на який підписалися понад 1,6 млн користувачів.

У США він вів колонку в газеті Washington Post і продовжував з'являтися в ефірі арабських і західних каналів.

"Я залишив свою батьківщину, свою родину і роботу і я не можу мовчати. Якщо я вчиню інакше, я зраджу тих, хто зараз перебуває у в'язниці. Я можу говорити, поки багато інших - не можуть", - так говорив Хашоггі торік у вересні.

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