У штаті Нью-Йорк розбився лімузин: 20 людей загинули
Двадцять людей загинули в автокатастрофі за участю лімузина в штаті Нью-Йорк, повідомляє місцева поліція.
Очевидці аварії розповіли, що лімузин врізався в інший автомобіль і збив людей на парковці поруч із магазином в окрузі Скогарі.
Деякі ЗМІ повідомляють, що в лімузині їхали гості з весілля.
Причини аварії розслідують, основні дороги у місті перекрили.
Поліція відкрила телефонну лінію, на яку можуть зателефонувати родичі жертв і отримати допомогу.
Репортерка місцевого новинного ресурсу Spectrum News Мерседес Вільямс, оприлюднив кадри з місця події.
На них можна побачити низку карет швидкої допомоги вздовж дороги.
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Очевидці сказали, що постраждали низка людей, які входили та виходили з магазину, передають місцеві ЗМІ.
Національна комісія з безпеки дорожнього руху (NTSB) пізніше оприлюднила допис у Twitter, у якому повідомила, що направила команду слідчих на місце "аварії з лімузином".
Біля магазину, як кажуть місцеві, дорога горбиста, тому влада нещодавно заборонила там рухатися багатогабаритному транспорту.