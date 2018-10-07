Китай підтвердив затримання президента Інтерполу

Копирайт изображения AFP Image caption Влада Китаю офіційно не повідомила, чи підозрюється він у можливому порушенні законів Комуністичної партії.

У Пекіні заявили, що очільник Інтерполу проходить у справі щодо боротьби з корупцією в країні.

Розслідування розпочали після того, як дружина пана Мена, яка мешкає в Ліоні, заявила про його зникнення в поліцію.

Його родина не отримувала від нього ніяких повідомлень відтоді, як він залишив штаб-квартиру Інтерполу 25 вересня.

Раніше його дружина, Грейс Мен, сказала журналістам, що він у небезпеці.

Також вона прохала міжнародних партнерів про допомогу, щоб знайти свого чоловіка.

У суботу міжнародне поліцейське агентство закликало Китай надати інформацію щодо місцеперебування пана Мена та висловило стурбованість.

Влада Китаю офіційно не повідомила, чи підозрюється він у можливому порушенні законів Комуністичної партії.

До того, як очолити Інтерпол, Мен Хунвей був заступником міністра з питань громадської безпеки в Китаї.