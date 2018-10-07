Болгарську журналістку знайшли мертвою в парку

Копирайт изображения AFP/TVN TELEVISION Image caption 30-річна журналістка працювала на місцевому телебаченні

Поліція Болгарії розслідує вбивство журналістки-розслідувачки Вікторії Марінової.

Її тіло знайшли в парку у місті Русе на півночі Болгарії, поблизу річки Дунай, у суботу.

Прокуратура розглядає усі можливі версії злочину, зокрема, і пов'язаними з її професійною діяльністю та особистим життям.

30-річна журналістка працювала на місцевому телеканалі TVN.

Місцеві криміналісти стверджують, що не пам'ятають настільки жорстокого вбивства у Русе. Повідомляється, що смерть жінки настала в результаті удару в голову і задушення.

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі відреагували на жорстоке вбивство журналістки.

"Шокований вбивством журналістки-розслідувачки Вікторії Марінової у Болгарії. Негайно закликаю до повного розслідування. Причетні до цього мають понести відповідальність", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи преси Арлем Дезір.

Пані Марінова - третя журналістка, яка загинула в Європейському Союзі за минулий рік.

Шведську репортерку Кім Валль убив данський винахідник Петер Мадсен на борту свого корабля під час інтерв'ю в серпні 2017 року.

У жовтні торік відома журналістка з Мальти, яка розслідувала панамські файли і звинуватила уряд острова у корупції, загинула внаслідок вибуху в машині, заявили в місцевій поліції.

У лютому цього року 27-річного Яна Кучака та його дівчину Мартіну Кушнірову знайшли застреленими в їхньому будинку за 65 кілометрів від Братислави, столиці країни.

Серед доробків пані Марінової - розслідування розкрадання коштів з фондів Євросоюзу, виділених на будівництво об'єктів інфраструктури у Болгарії.