Болгарську журналістку знайшли мертвою в парку
Поліція Болгарії розслідує вбивство журналістки-розслідувачки Вікторії Марінової.
Її тіло знайшли в парку у місті Русе на півночі Болгарії, поблизу річки Дунай, у суботу.
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Прокуратура розглядає усі можливі версії злочину, зокрема, і пов'язаними з її професійною діяльністю та особистим життям.
30-річна журналістка працювала на місцевому телеканалі TVN.
Місцеві криміналісти стверджують, що не пам'ятають настільки жорстокого вбивства у Русе. Повідомляється, що смерть жінки настала в результаті удару в голову і задушення.
В Організації з безпеки і співробітництва в Європі відреагували на жорстоке вбивство журналістки.
"Шокований вбивством журналістки-розслідувачки Вікторії Марінової у Болгарії. Негайно закликаю до повного розслідування. Причетні до цього мають понести відповідальність", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи преси Арлем Дезір.
Пані Марінова - третя журналістка, яка загинула в Європейському Союзі за минулий рік.
Шведську репортерку Кім Валль убив данський винахідник Петер Мадсен на борту свого корабля під час інтерв'ю в серпні 2017 року.
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У жовтні торік відома журналістка з Мальти, яка розслідувала панамські файли і звинуватила уряд острова у корупції, загинула внаслідок вибуху в машині, заявили в місцевій поліції.
У лютому цього року 27-річного Яна Кучака та його дівчину Мартіну Кушнірову знайшли застреленими в їхньому будинку за 65 кілометрів від Братислави, столиці країни.
Серед доробків пані Марінової - розслідування розкрадання коштів з фондів Євросоюзу, виділених на будівництво об'єктів інфраструктури у Болгарії.