Що відомо про найкращого вчителя України 2018 року?

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption У церемонії вручення національної премії Global Teacher Prize Ukraine, що проходить у театрі імені Івана Франка, взяв участь Президент України Петро Порошенко.

Найкращим педагогом-новатором України у 2018 за версією Global Teacher Prize Ukraine став учитель інформатики із Запоріжжя Олександр Жук.

Переможець отримав 250 тисяч гривень та рік безкоштовного навчання від "Освіторії".

А в березні 2019 року він матиме змогу поїхати на Global Education & Skills Forum 2019 у Дубай, де познайомиться з найкращими вчителями світу та відомими людьми, що переймаються освітою.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Очільник держави також особливо відзначив серед номінантів вчителів, які спеціалізуються на інклюзивній освіті.

Що відомо про переможця?

Олександр Жук навчає інформатиці дітей з особливими потребами в школі-інтернаті "Джерело". Він може заспівати для них пісню Дмитра Монатика мовою жестів, щоб бути з дітьми на одній хвилі.

Копирайт изображения Фото з особистого архіву Олександра Жука

Він хотів бути економістом і мав працювати у податковій службі, але став вчителем. Був соціальним педагогом, вивчив мову жестів та психологію.

Його робота починається о 6:30, коли він веде на сніданок дітей в інтернаті, й триває до 11 вечора.

"Інколи, коли погано на душі, ці діти дають крила. Ми з ними подорожуємо. Цим дітям хочеться дати можливість розвиватися і бути соціально-адаптованими", - каже пан Жук.

Його учні займають призові місця на конкурсах з комп'ютерної графіки та веб-дизайну, перемагають у Всеукраїнському екологічному квесті та беруть участь у робобатлах.

Пан Жук розробляє конспекти уроків та написав наукову працю, присвячену навчанню дітей із порушенням слуху.

Він танцює сальсу і займається йогою та мріє про роботів LEGO для своїх учнів, щоб вони могли навчатися та готуватися до нових битв роботів.