Що відомо про найкращого вчителя України 2018 року?
Найкращим педагогом-новатором України у 2018 за версією Global Teacher Prize Ukraine став учитель інформатики із Запоріжжя Олександр Жук.
Переможець отримав 250 тисяч гривень та рік безкоштовного навчання від "Освіторії".
А в березні 2019 року він матиме змогу поїхати на Global Education & Skills Forum 2019 у Дубай, де познайомиться з найкращими вчителями світу та відомими людьми, що переймаються освітою.
Що відомо про переможця?
Олександр Жук навчає інформатиці дітей з особливими потребами в школі-інтернаті "Джерело". Він може заспівати для них пісню Дмитра Монатика мовою жестів, щоб бути з дітьми на одній хвилі.
Він хотів бути економістом і мав працювати у податковій службі, але став вчителем. Був соціальним педагогом, вивчив мову жестів та психологію.
Його робота починається о 6:30, коли він веде на сніданок дітей в інтернаті, й триває до 11 вечора.
"Інколи, коли погано на душі, ці діти дають крила. Ми з ними подорожуємо. Цим дітям хочеться дати можливість розвиватися і бути соціально-адаптованими", - каже пан Жук.
Його учні займають призові місця на конкурсах з комп'ютерної графіки та веб-дизайну, перемагають у Всеукраїнському екологічному квесті та беруть участь у робобатлах.
Пан Жук розробляє конспекти уроків та написав наукову працю, присвячену навчанню дітей із порушенням слуху.
Він танцює сальсу і займається йогою та мріє про роботів LEGO для своїх учнів, щоб вони могли навчатися та готуватися до нових битв роботів.