У першому турі виборів президента Бразилії переміг ультраправий кандидат

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жаір Болсонаро позмагається з кандидатом від лівих Фернандо Хаддадом у другому турі президентських виборів

Ультраправий кандидат Жаір Болсонаро виграв перший тур президентських виборів у Бразилії.

Він не зміг набрати більше ніж 50% голосів, необхідних для виграшу вже в першому турі.

28 жовтня у другому турі виборів Болсонаро змагатиметься з лівим кандидатом від Робочої партії Фернандо Хаддадом.

За результатами підрахунку майже всіх голосів пан Болсонаро набрав 46% голосів, а пан Хаддад - 29%.

Опитування громадської думки, проведені перед виборами, передбачали, що в другому турі різниця між обома кандидатами буде незначною.

Жаір Болсонаро - суперечливий політик, який обурив багатьох у Бразилії расистськими та гомофобними висловами.

Він виступає на підтримку традиційних сімейних цінностей, висловлювався за спрощення умов для отримання зброї й на підтримку відновлення смертної кари.

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