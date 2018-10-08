У першому турі виборів президента Бразилії переміг ультраправий кандидат
Ультраправий кандидат Жаір Болсонаро виграв перший тур президентських виборів у Бразилії.
Він не зміг набрати більше ніж 50% голосів, необхідних для виграшу вже в першому турі.
28 жовтня у другому турі виборів Болсонаро змагатиметься з лівим кандидатом від Робочої партії Фернандо Хаддадом.
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За результатами підрахунку майже всіх голосів пан Болсонаро набрав 46% голосів, а пан Хаддад - 29%.
Опитування громадської думки, проведені перед виборами, передбачали, що в другому турі різниця між обома кандидатами буде незначною.
Жаір Болсонаро - суперечливий політик, який обурив багатьох у Бразилії расистськими та гомофобними висловами.
Він виступає на підтримку традиційних сімейних цінностей, висловлювався за спрощення умов для отримання зброї й на підтримку відновлення смертної кари.
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